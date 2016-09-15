КШУ дан старт

Вчера в Вооружённых Силах началось командно-штабное учение.

Командир отдельного гвардейского парашютно-десантного батальона 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады принял решение на ведение специальных войсковых действий по уничтожению диверсионных разведывательных групп (ДРГ) условного противника и незаконных вооруженных формирований (НВФ) в указанном районе. Также было принято решение по прикрытию участка государственной границы от проникновения условного противника и НВФ на территорию Республики Беларусь совместно с представителями органов пограничной службы.

Как отметил участковый посредник (на участке практических действий войск (сил) № 2) полковник Эдуард Шевчук, в целях организации управления и поддержания непрерывной связи задействованы силы и средства 85‑й бригады связи (линейной) и 86‑й бригады связи.

Маневренные группы РЭР ведут ­радиоэлектронную разведку ­радиосетей управления ДРГ условного противника и НВФ.

Расчет беспилотного авиационного комплекса ведет воздушную разведку в условной приграничной полосе.

Все практические мероприятия выполняются в соответствии с планом розыгрыша боевых действий.

Старший лейтенант Сергей Деминский, «Ваяр»