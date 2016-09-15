Одна из важных задач любого учения Вооружённых Сил — апробация новинок вооружения и военной техники, которые будут использоваться в повседневной деятельности войск и во время различных мероприятий боевой подготовки. Новые средства связи, беспилотные авиационные комплексы и оружие активно испытываются и во время основного мероприятия подготовки Вооружённых Сил в 2015/2016 учебном году — командно-штабного учения.

В этом году военнослужащие 361‑й базы охраны и обслуживания (центральных органов военного управления), которые обеспечивают охрану и оборону командных пунктов и пунктов управления Министерства обороны во время КШУ, испытывают в полевых условиях новейшие мобильные системы охраны белорусского и российского производства. Их основная задача — обнаружение нарушителей при попытке их проникновения на охраняемый объект. Как рассказал заместитель командира батальона охраны 361‑й базы охраны и обслуживания (центральных органов военного управления) майор Андрей Морозов, эти комплексы состоят из набора датчиков различных принципов действия, ретрансляторов, приемников и источников питания.

— Особую значимость во время охраны территории представляют сейсмические средства обнаружения, — отметил Андрей Васильевич. — Они состоят из специальных датчиков, которые способны уловить и отличить шаги человека в радиусе до 100 метров и передать информацию о приближающемся нарушителе на пункт управления. Он может находиться на удалении до полукилометра от оператора. Каждый такой датчик имеет функцию ретрансляции сигнала, иными словами достаточно одному из датчиков сработать, как остальные, находящиеся на небольшом расстоянии от него, передадут сигнал на пункт управления при отсутствии радиовидимости. В составе сейсмических средств обнаружения, кроме самих датчиков, есть также микропроцессор, который определяет только полезные сигналы — сейсмические шумы, характерные для шагов человека.

Датчик, входящий в комплекс, имеет небольшие размеры. Он закапывается в грунт на глубину 20–30 сантиметров, что обеспечивает его максимальную маскировку. При этом устройство способно работать до трех лет автономно от индивидуального источника питания.

— Кроме сейсмических средств обнаружения, в комплекты мобильных систем обнаружения входит также система видеонаблюдения и инфракрасные датчики, — продолжил рассказ майор Андрей Морозов. — Система видеонаблюдения способна снимать видео и передавать информацию с рубежа охраны. Телевизионный радиосигнализатор также имеет пылевлагозащищенный корпус, оборудован автономным источником питания и способен работать в любых климатических условиях. Расстояние, на которое камера может передавать видео, — 300–400 метров, однако при установке ретранслятора расстояние передачи видеозаписи можно значительно увеличить. Расположение средств обнаружения на электронном плане местности позволяет существенно расширить возможности контроля местности оператором. Кстати, подобные мобильные сигнализирующие комплексы довольно успешно используются при охране государственной границы. Я уверен, что это устройство отлично зарекомендует себя и в Вооруженных Силах.

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото автора