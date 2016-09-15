На службе у книги

Библиотекарь клуба 361‑й базы охраны и обслуживания (центральных органов военного управления) Нина Яцковская знает, как пробудить у военнослужащих интерес к чтению.

Нина Алексеевна умеет находить ключик к сердцу каждого читателя и подбирать книги, которые смогут помочь молодым людям в жизни, научить их важному и нужному.

— От нас, армейских библиотекарей, зависит многое, — уверена она. — Мы можем помочь военнослужащим срочной службы расширить кругозор, разобраться в огромном мире информации, узнать глубже историю своей страны, познакомиться с нашими известными земляками.

За 11 лет работы Нины Яцковской библиотекарем клуба 361‑й базы охраны и обслуживания (центральных органов военного управления) состоялось немало встреч с интересными и талантливыми людьми. Нина Алексеевна вспоминает знакомство с заслуженным мастером спорта велогонщицей Натальей Цилинской, встречу с драматургом Алексеем Дударевым, художником Николаем Опиоком, художественным руководителем ансамбля «Хорошки» Валентиной Гаевой…

Нина Алексеевна известна и в профессиональных кругах. Например, рядовой Максим Ледян недавно был по делам службы в Гродненской области и, когда выдалась свободная минутка, пошел в местную библиотеку, чтобы почитать что-нибудь интересное. Сотрудница библиотеки, когда узнала, что он приехал из Минска, поинтересовалась, не Нина Яцковская ли библиотекарь в его воинской части. Услышав утвердительный ответ, выдала интересную книгу и передала привет коллеге.

Кстати, рядовой Максим Ледян — один из активных читателей. Во время нашей беседы он как раз пришел в библиотеку за очередной книгой. Что же ему особенно нравится читать?

— Фантастику, но благодаря Нине Алексеевне прочел «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого, книги о жизни полководцев Александра Суворова и Михаила Кутузова. Спасибо ей за советы! — поблагодарил рядовой Ледян.

Примечательно, что и посетители библиотеки порой советуют Нине Яцковской прочесть книги, которые им понравились. Она прислушивается к советам, а потом вместе с военнослужащими обсуждает произведения.

Такое доверительное отношение к библиотекарю неслучайно: Нина Яцковская отличается педагогическим талантом. С детства она мечтала стать учителем и свою единственную куклу (жила семья после Великой Отечественной войны небогато) учила читать и писать. После окончания школы девушка обучалась на библиотечном факультете Минского государственного педагогического института имени М. Горького. А потом она осуществила свою мечту: в том же вузе освоила профессию учителя начальных классов. И ей пригодились оба образования.

Нина Алексеевна работала библиотекарем в высших учебных заведениях и школах, но все равно, когда пришла на работу в 361‑ю базу охраны и обслуживания (центральных органов военного управления), немного опасалась — все-таки другая, армейская среда. Но и здесь Нина Алексеевна быстро освоилась. От нее вы никогда не услышите сетование, что молодежь плохо воспитана.

— Какая у нас будет молодежь, зависит от нас, старшего поколения. Если мы говорим, что она у нас плохая, значит, мы что-то упустили в ее воспитании. Чтобы молодежь была образованной, мы должны дать ей знания, — уверена библиотекарь. — Мне про войну рассказывали родители, они ее пережили, а откуда об этих трагических событиях узнают молодые люди? Они ведь черпают информацию в основном из Интернета, не зная, где в этом многообразии информации истина. Поэтому, пока мы будем приглашать свидетелей тех трагических событий, молодежь будет узнавать правду. Еще живы дети войны, которые помнят бомбежки и жизнь в оккупации. Их рассказы остаются в памяти военнослужащих.

Стараюсь разнообразить формы подачи информации: провожу беседы, уроки патриотизма и военной истории, читательские конференции, творческие встречи, викторины и устные журналы. При этом каждое мероприятие стараюсь сделать интересным и насыщенным.

Нину Алексеевну часто спрашивают, откуда она знает стольких творческих людей. Ответ прост. Она — человек активной жизненной позиции, посещает различные культурные мероприятия: выставки, презентации, концерты, спектакли. Там и завязываются знакомства с творческими людьми. А вскоре и у военнослужащих появляется чудесная возможность увидеть, послушать, задать вопросы людям, ставшим известными, достигнувшим определенных успехов в своей области.

Эти встречи, уверена библиотекарь, обогащают юношей духовно, помогают новобранцам скрасить первые дни расставания с родными, адаптироваться к армейским будням, а порой и помочь определиться с будущей профессией.

Наталья Пахомович, «Ваяр», фото автора