Объявление

О проведении конкурса на замещение вакантных воинских должностей

Военный факультет в учреждении образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» объявляет конкурс на замещение вакантных воинских должностей:

— начальника цикла общевоенных дисциплин общевойсковой кафедры. Штатно-должностная категория — подполковник, 35‑я группа должностного оклада;

— начальника цикла военно-специальных дисциплин общевойсковой кафедры. Штатно-должностная категория — подполковник, 35‑я группа должностного оклада.

Условия конкурса

В конкурсе на замещение вакантных воинских должностей могут принимать участие военнослужащие, имеющие высшее военное или высшее военно-специальное образование, ученую степень кандидата наук или ученое звание доцента, военно-учетную специальность по образованию 021000, 850300, 261000. При отсутствии ученой степени и ученого звания в конкурсе могут участвовать военнослужащие, имеющие опыт педагогической или организаторской работы.

Срок подачи документов — один месяц со дня опубликования объявления.

Документы направлять по адресу: 230006, Гродно‑6, Фолюш, 15/219.

Начальнику военного факультета.