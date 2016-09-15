Работа без условностей

…Полевой лагерь, где разместились офицеры управления оперативного командования, личный состав подразделений 60‑го отдельного полка связи и 258‑го отдельного батальона охраны и обслуживания, надежно укрыт от посторонних глаз маскировочными сетями. Жилую зону военнослужащие обустроили по всем правилам полевого искусства. В палатках для отдыха личного состава тепло и уютно. Кровати заправлены чистым постельным бельем. В ночное время «полевые квартиры» участников учения отапливаются.

Задачи по охране и обороне района сосредоточения возложены на подразделения 258‑го отдельного батальона охраны и обслуживания, которым командует майор Дмитрий Мартинчик. Его подчиненные успешно справляются со своими обязанностями. Выставленные в лесу посты, секреты и патрули круглосуточно несут боевое дежурство.

Важный аспект — медицинское обеспечение военнослужащих. В полевом лагере эти задачи возложены на начальника медицинской службы 60 опс старшего лейтенанта медицинской службы Андрея Бризгунова. Андрей Викторович — недавний выпускник военно-медицинского факультета в БГМУ. В должности он всего два месяца, но уже успел завоевать авторитет у командования и сослуживцев.

В полевых условиях среди личного состава активно проводится идеологическая, культурно-досуговая и информационная работа. В распоряжении военнослужащих — полевой клуб, комната досуга и информирования. Здесь можно почитать газеты и книги, посмотреть телевизор и фильмы.

Проверку практикой по качественной организации питания участников учения начальник продовольственной службы 60 опс капитан Сергей Шустовский и его подчиненные прошли еще до начала основного этапа КШУ. И вот уже вторую неделю пункт хозяйственного довольствия работает без нареканий, обеспечивая людей в погонах вкусной и калорийной пищей не хуже, чем в стационарных условиях. А готовят ее посменно три штатных повара во главе с ефрейтором контрактной службы Ольгой Рощиной.

Неподалеку от полевой кухни развернуты палатки-столовые. Рядом оборудованы места, чтобы парни могли умыться, набрать в фляжки питьевую воду. К этому можно добавить, что ежедневно в соответствии с заключенным договором с Борисовского комбината хлебопродуктов доставляют свежие хлебобулочные изделия, налажена и выездная торговля.

Как выяснилось, в эти жаркие (в прямом и переносном смысле слова) дни учения под контролем у тыловиков находятся и вопрос помывки личного состава с заменой белья. Исправно функционирует полевая баня на колесах.

Согласитесь, что такая отлаженная работа специалистов тыла заслуживает одобрения. Решение вопросов тылового обеспечения в немалой степени способствует поднятию боевого настроя военнослужащих, создает необходимые условия для плодотворной их деятельности в полевых условиях, способствует выполнению задач, поставленных на КШУ.

Подполковник запаса Николай Макаревич, «Ваяр», фото автора