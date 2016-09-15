740‑я зенитная ракетная бригада и в/ч 30151 прибыли на 174‑й полигон Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны для участия в командно-штабном учении.

Проведение учений в Вооруженных Силах не обходится без знаменитой «полевой академии» в Брестской области. На секторах зенитных ракетных комплексов и зенитной артиллерии, танкодроме и войсковом стрельбище военнослужащие готовятся к международным конкурсам «Танковый биатлон», «Мастера противовоздушного боя». Здесь же проходят плановые полевые выходы с учебно-боевой стрельбой подразделений ПВО, механизированных бригад и сил специальных операций.

Командование полигона уже наладило взаимодействие с представителями 16‑го отдельного полка радиоэлектронной борьбы и 56‑го отдельного полка связи, которые будут также обеспечивать проведение мероприятий КШУ.

Помимо этого, на полигоне размещена радиолокационная группа. Несмотря на то что во время учения воздушное пространство над полигоном будет закрыто, в целях безопасности локаторщики продолжают вести разведку в зоне своей ответственности.

С помощью радиолокационной станции метрового диапазона П‑18 и подвижного радиовысотомера ПРВ‑16 военнослужащие смогут быстро определить координаты внезапно появившихся в контро­лируемой воздушной зоне целей и своевременно сообщить о них на командный пункт.

— Наша основная задача — следить за тем, чтобы в обозначенном секторе не было посторонних летательных аппаратов, — рассказал начальник радиолокационной станции П‑18 старший прапорщик Николай Шаршов. — Если вдруг такие объекты будут обнаружены, то стрельба будет прекращена до тех пор, пока зона контроля вновь не будет свободна.

Отвечает за мишенную обстановку и подготовку расчетов для запуска мишеней начальник отдела обеспечения стрельб и полетов лейтенант Эдуард Медведько. Под его руководством команды военнослужащих будут готовить и поднимать учебные цели с нескольких позиций на дальностях до семи километров.

Старший лейтенант Александр Гончаров, «Ваяр»,

фото Ирины Малиновской