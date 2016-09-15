В 2017 году в нашей республике будет отмечаться 500‑летний юбилей белорусского книгопечатания.

В связи с этим Национальная библиотека Беларуси организовала для детей и подростков от 5 до 17 лет культурно-просветительский проект «В гости к книгам». В рамках него в музее книги главной духовной сокровищницы нашей страны будут организованы культурно-просветительские занятия для детей. Данный проект направлен на развитие интереса к книге и чтению, популяризацию национального книжного наследия. Его задачами являются привлечение внимания детей к библиотеке, развитие у них любви к книге, стимулирование читательской активности, формирование гордости за достижения и богатые традиции отечественной книжной культуры.

Юным читателям будет предоставлена возможность изучить национальное книжное наследие посредством самого богатого собрания книжных памятников. Посетители ознакомятся с «долгожителями» книжной культуры, в том числе с экземплярами, которым уже 100, 200, 300, 400 и даже 500 лет.

Каждое занятие — это занимательная беседа с применением активных и интерактивных методик. Детей ждут веселые творческие задания и игры. Темы занятий разнообразные: «Клуб книжных профессоров», «Уроки в музее», «Музейные чтения», «Тайны православной книги».

В сентябре стартовали занятия в «Клубе книжных профессоров», которые продлятся до мая.

Подробности проекта можно узнать на сайте http://www.nlb.by/

Татьяна Гатова