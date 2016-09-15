Водными тропами гвардейцы идут

Военнослужащие 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады — поистине уникальные армейские специалисты. Брестские десантники совершают прыжки с парашютом днём и ночью, метко стреляют из всех видов оружия, совершают многокилометровые марши, водят практически все виды авто- и бронетехники… Кроме всего прочего, они ещё и преодолевают на этой технике различные преграды, в том числе и водные.

…На днях в соединении прошло занятие по вождению бронетехники на плаву с водителями одного из батальонов.

Преодоление водной преграды — обязательный элемент боевой подготовки у брестских гвардейцев. Для БТР‑80, состоящем на вооружении этого соединения, практически не существует непроходимых трасс — этому бронетранспортеру подвластна и водная стихия!

Перед преодолением водной преграды воины провели разведку местности и дна — в первую очередь нужно было определить крутизну берегов и качество грунта.

По словам заместителя командира отдельного гвардейского десантно-штурмового батальона 38 одшбр по вооружению гвардии майора Николая Гуни, такие занятия проводятся с целью обучения и совершенствования навыков водителей по управлению бронетранспортерами на плаву.

— Перед тем как приступить к тренировкам на вододроме нашего полигона, военнослужащие изучили требования безопасности, отработали нештатные ситуации, которые могут произойти во время затопления бэтээра, — пояснил гвардии майор Гуня. — Задача в том, что нужно не просто преодолеть вододром, а проверить маневренность и управляемость боевой машины в воде.

Первый бронетранспортер направился к водоему. Он лишь на мгновение снизил скорость перед самым краем водоема. Боевая машина, словно катер, разрезает водоотталкивающим щитком упругую водную гладь. Благодаря водометному движителю, бэтээр хорошо управляем. На случай поступления воды в корпус машина оборудована эжекционной системой водоотлива и одним центробежным насосом с электроприводом. Для предотвращения заливания передней части корпуса волнами бронетранспортер оборудован волноотражательным щитком, который в походном положении откидывается на верхний передний броневой лист корпуса.

В тот день гвардейцам, по условию упражнения, предстояло не просто продвигаться к противоположному берегу водоема, а проверить возможность маневрировать в водной среде. Одним из непростых препятствий стала «змейка». Бронетранспортеру необходимо было маневрировать между буйками, которые находились на расстоянии 15 метров друг от друга, выполнять развороты и другие маневры. За каждый огрех следовало снижение баллов.

На случай, если машина заглохнет, на берегу дежурят спасатели, в полной готовности находится техника, которая способна эвакуировать бронетранспортер.

В тот день все заезды прошли, как говорится, без сучка и задоринки.

Командир батальона гвардии майор Степан Домасевич, наблюдавший за «водным крещением» с берега, остался доволен действиями своих подчиненных. Все экипажи с задачей справились.

— К данному виду вождения все водители подошли очень серьезно, — резюмировал комбат Домасевич. — Считаю, что личный состав успешно справился с поставленной задачей, большинство военнослужащих прошли трассу с оценками «хорошо» и «отлично».

Гвардии рядовой Виталий Косяков в тот день был первым, кто преодолел водную преграду.

— Управление бронетранспортером на воде — процесс довольно сложный. По обычной дороге эта боевая машина идет великолепно, а в воде к управлению ею нужно привыкнуть, нужно постоянно чувствовать педаль. К тому же бэтээр не сразу выполняет поворот, приходится приложить усилия, чтобы развернуть машину и пройти точно между буйками, — поделился впечатлениями водитель. — В целом — эмоции неописуемые!

Капитан Олег Некало, «Ваяр», фото автора