Вчера представители военно-дипломатического корпуса, аккредитованные при Министерстве обороны Республики Беларусь, были проинформированы о замысле командно-штабного учения Вооруженных Сил, проходящего в настоящее время в Вооруженных Силах Республики Беларусь.

Начальник департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны — помощник министра обороны Республики Беларусь по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майор Олег Воинов сообщил военным дипломатам о целях и задачах учения, а также привлекаемых силах и средствах Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Пресс-служба Министерства обороны