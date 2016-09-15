Структурные подразделения Министерства обороны в ходе командно-штабного учения будут выполнять учебно-боевые задачи на командных пунктах на территории одного из полигонов в Минской области. Для этого силами военнослужащих 361‑й базы охраны и обслуживания (центральных органов военного управления) заблаговременно были оборудованы командные пункты, лагерные сборы, полевые бани, полевые столовые.

О том, как организуется питание участников КШУ в полевых условиях, нашему корреспонденту рассказал исполняющий обязанности начальника отдела продовольственного управления Министерства обороны подполковник Сергей Мухоедов.

— На полигоне Минской области, где развернуты командные пункты, организовано питание офицеров, входящих в штаб руководства и оперативный состав КШУ, — пояснил Сергей Валерьевич. — До начала учения заместителем министра обороны по тылу — начальником тыла Вооруженных Сил генерал-майором Виталием Киреевым было принято решение об организации питания офицеров, прапорщиков и солдат срочной службы. Непосредственно отвечают за это повара 361‑й базы охраны и обслуживания (центральных органов военного управления) и курсанты 114‑й гвардейской школы по подготовке прапорщиков и специалистов продовольственной службы 72‑го гвардейского Объединенного учебного центра.

Подполковник Сергей Мухоедов заметил также: в ходе таких мероприятий боевой подготовки курсанты школы смогут получить практические навыки по приготовлению пищи в полевых условиях. Для многих из них такие полевые выходы не в новинку — буквально несколько недель назад курсанты обеспечивали горячим питанием участников учения Коллективных миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство — 2016».

Курсантам альма-матер белорусских военных поваров оказывают помощь в приготовлении пищи военнослужащие срочной службы 361‑й базы охраны и обслуживания (ЦОВУ). Это учение станет для них своеобразным экзаменом на профпригодность.

— Я являюсь председателем комиссии при проведении выпускных экзаменов в 114‑й гвардейской школе. Поэтому во время КШУ смогу оценить реальные способности каждого повара, все это будет учтено и на экзамене. Но в мастерстве молодых поваров не сомневаюсь, — заверил подполковник Сергей Мухоедов. — Ведь их контролируют и обучают опытные специалисты — начальник продовольственной службы 361‑й базы охраны и обслуживания (ЦОВУ) старший лейтенант Валерий Юденко и старшина учебной роты 114‑й гвардейской школы по подготовке прапорщиков и специалистов продовольственной службы гвардии прапорщик Виталий Тунчик. Поставка продуктов осуществляется без сбоев.

Питание офицеров организовано в автомобильных столовых СА‑32, а военнослужащие срочной службы принимают пищу в палатках УСБ‑56. По словам начальника продовольственной службы 361‑й базы охраны и обслуживания (ЦОВУ) старшего лейтенанта Валерия Юденко, автомобильные столовые на базовом шасси «Урал‑4320» — мобильные и маневренные. Их можно в кратчайшие сроки установить в любом, даже самом труднодоступном месте полигона.

— При приготовлении блюд используются только свежие овощи, а мясные блюда заменяют консервами, — подчеркнул в беседе старший лейтенант Валерий Юденко. — Это, как и одноразовая посуда, уже привычно для организации питания в полевых условиях. Не в новинку нашим военнослужащим и широкий ассортимент блюд — планируем ежедневно готовить новые блюда для участников учения. Есть в этом году и новшества в организации питания офицеров, прапорщиков и солдат. Так, впервые кетчуп, майонез и сок будут выдаваться военнослужащим в индивидуальных упаковках.

…И все это стало возможно благодаря профессионалам в погонах, которые качественно выполняют свои задачи в полевых условиях.

— Курсанты 114‑й гвардейской школы рядовые Евгений Кадет и Дмитрий Вержбицкий, рядовой Дмитрий Шагов имеют богатый опыт работы на предприятиях общественного питания различного уровня, а теперь успешно осваивают новую для них специальность военных поваров. Мотивация у них высокая, продукты в их руках превращаются в самые вкусные блюда, — добавил старший лейтенант Валерий Юденко.

Капитан Александр Иванов, «Ваяр»,

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