И грянул бой… Учебный

В стартовавшем командно-штабном учении Вооружённых Сил принимают участие и войска Западного оперативного командования

О стоящих перед ними задачах рассказал начальник штаба — первый заместитель командующего войсками ЗОК полковник Руслан Косыгин:

— В соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил и войск Западного оперативного командования органы управления объединения, его воинские части и подразделения решают учебно-боевые задачи в рамках КШУ. Должностные лица органов управления отрабатывают вопросы управления созданными группировками войск в ходе выполнения поставленных задач по поиску, блокированию и ликвидации условных незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп, охране и обороне важных государственных и военных объектов в полосе ответственности командования.

Войска (силы) в рамках принятых решений практически выполняют поставленные учебно-боевые задачи на полигонах. На учении создана динамичная оперативно-тактическая обстановка, которая позволяет комплексно отрабатывать все вопросы, связанные с обеспечением военной безопасности в соответствии с возложенными на органы управления и войска ЗОК задачами.

…По замыслу учения, в лесном массиве вблизи одного из населенных пунктов Гродненского района была замечена группа вооруженных лиц. Для блокирования условного незаконного вооруженного формирования выдвинулась мотострелковая рота с танковым взводом 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригады. Командир подразделения получил задачу осуществить поиск и уничтожение неприятеля.

Было принято решение создать несколько поисковых групп. На вероятных маршрутах следования противника выставили секреты с наблюдателями, а основные силы подразделения начали поиск.

Благодаря умелым действиям мотострелков условное незаконное вооруженное формирование вскоре было обнаружено, координаты его местонахождения передали на командно-наблюдательный пункт.

Командир роты гвардии старший лейтенант Андрей Олешкевич отдал приказ на уничтожение неприятеля, который отказался сложить оружие. На опушке леса завязался бой. Пути отхода для НВФ были перекрыты, и неприятелю пришлось пойти на прорыв.

В этой ситуации военнослужащие 6 омбр действовали слаженно и профессионально. Метко вели огонь по целям, обозначающим условного противника, гвардейцы младший сержант Дмитрий Тиунчик, рядовые Владимир Млынковский, Владислав Боровской, Александр Рубцов и другие военнослужащие. Условное НВФ было разгромлено, его остатки — пленены во взаимодействии с пограничниками, внутренними войсками МВД и милицией.

Итоги учебного боя подвел командир соединения гвардии полковник Вадим Суров. Он отметил уверенные действия личного состава роты и ее командира:

— Нам еще предстоит отработать ряд вопросов, связанных с блокированием и ликвидацией базы крупного условного незаконного вооруженного формирования, организацией огневых засад на вероятных маршрутах выдвижения «боевиков» и преследования прорвавшегося через рубеж блокирования условного противника, поиском и уничтожением схрона с оружием и боеприпасами, несением службы на временном пункте пропуска…

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр»,

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