«Мы работаем, чтобы вы отдыхали!»

Государственное учреждение «Лепельский военный санаторий Вооруженных Сил Республики Беларусь» информирует, что для военнослужащих и членов их семей, пенсионеров Министерства обороны Республики Беларусь и членов их семей при реализации путевок установлены скидки 20 %
от стоимости путевки в период с 01.09 по 24.12.2016 г. В 2017 году аналогичная система скидок будет действовать с 10.01 по 31.05.2017 г.
Скидкой от действующей цены пользуются:
1) военнослужащие (офицеры, прапорщики, военнослужащие контрактной службы), проходящие военную службу по контракту;
2) военнослужащие (офицеры, прапорщики, военнослужащие контрактной службы), уволенные с военной службы, общая продолжительность военной службы которых, в том числе в льготном исчислении, составляет 20 лет и более;
3) члены семей военнослужащих и офицеров, уволенных с военной службы, указанных в п. 1 и 2;
4) члены профсоюза (гражданский персонал воинских частей и учреждений Министерства обороны Республики Беларусь).
Стоимость санаторно-курортной путевки
|№
п/п
|Категория номера
|Коэффициент
комфортности
|Цена (цена 1 койко-дня в сутки на человека) до и после деноминации
|1
|2‑комнатный 2‑местный, корпус 1 (4,5-й этажи)
|1,3
|332 000/33,20
|2
|2‑комнатный 2‑местный улучшенный, корпус 1 (1,2,3-й этажи)
|1,4
|368 000/36,80
|3
|2‑местный номер в блоке, корпус 1 (5-й этаж)
|1,0
|304 000/30,40
|4
|1‑комнатный 1‑местный, корпус 2
|1,2
|368 000/36,80
|5
|1‑комнатный 2‑местный улучшенный, корпус 2
|1,1
|336 000/33,60
|6
|1‑комнатный 2‑местный, корпус 2
|1,0
|304 000/30,40
|7
|1‑комнатный 3‑местный, корпус 2
|0,9
|296 000/29,60
|8
|2‑комнатный 2‑местный, корпус 3
|1,3
|320 000/32,00
|9
|3‑комнатный 2‑местный улучшенный, корпус 3
|2,0
|440 000/44,00
|10
|1‑комнатный 3‑местный, лечебный корпус
|0,8
|236 000/23,60
При поступлении уплачивается курортный сбор в размере 5 % стоимости путевки.
В стоимость санаторно-курортной путевки входит проживание в номере выбранной категории, питание, лечение, досуг.
Стоимость оздоровительной путевки
|№
п/п
|Категория номера
|Коэффициент
комфортности
|Цена (цена 1 койко-дня в сутки на человека)
|1
|2‑комнатный 2‑местный, корпус 1 (4,5-й этажи)
|1,3
|276 000/27,60
|2
|2‑комнатный 2‑местный улучшенный, корпус 1 (1,2,3-й этажи)
|1,4
|308 000/30,80
|3
|2‑местный номер в блоке, корпус 1 (5-й этаж)
|1,0
|248 000/24,80
|4
|1‑комнатный 1-местный, корпус 2
|1,2
|308 000/30,80
|5
|1‑комнатный 2-местный улучшенный, корпус 2
|1,1
|276 000/27,60
|6
|1‑комнатный 2‑местный, корпус 2
|1,0
|248 000/24,80
|7
|1‑комнатный 3‑местный, корпус 2
|0,9
|240 000/24,00
|8
|2‑комнатный 2‑местный, корпус 3
|1,3
|260 000/26,00
|9
|3‑комнатный 2‑местный улучшенный, корпус 3
|2,0
|384 000/38,40
|10
|1‑комнатный 3‑местный, лечебный корпус
|0,8
|188 000/18,80
При поступлении уплачивается курортный сбор в размере 5 % стоимости путевки.
В стоимость оздоровительной путевки входит проживание в номере выбранной категории, питание, досуг.
По прибытии в санаторий при себе необходимо иметь:
— военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, — удостоверение личности установленного образца, медицинскую книжку или справку о состоянии здоровья;
— военнослужащим, уволенным с военной службы, общая продолжительность военной службы которых, в том числе в льготном исчислении, составляет 20 лет и более, — медицинскую книжку (санаторно-курортную карту) или справку о состоянии здоровья, паспорт и пенсионное удостоверение Министерства обороны;
— членам семей военнослужащих — паспорт (дети до 14 лет — свидетельство о рождении), документ установленной формы, удостоверяющий родственное отношение к главе семьи, медицинскую книжку (санаторно-курортную карту или справку о состоянии здоровья). Если член семьи военнослужащего прибыл в санаторий совместно с главой семьи и вписан в его удостоверение личности (паспорт), то предъявление документа о родственном отношении не требуется. При поступлении в санаторий детей военнослужащих в возрасте от 4 до 14 лет родители ребенка предъявляют справку (на ребенка) об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями за последние 21 день, выданную учреждением здравоохранения;
— членам профсоюза (гражданский персонал воинских частей и учреждений Министерства обороны Республики Беларусь) — паспорт, справку, что является членом профсоюза Вооруженных Сил, медицинскую книжку (санаторно-курортную карту или справку о состоянии здоровья).
Более полную информацию об условиях пребывания и лечения в санатории можно получить по телефонам: (+375 2132) 6-42-01, 6-42-02, (+375 2132) 6-42-03, Velсom:
(+375 29) 332‑81‑75; МТС: (+375 29) 812-81-75. По электронному адресу:
lepelsan1@yandex.by, lepelsan@mail.ru или на сайте санатория www.lepelsan.by