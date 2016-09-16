«Мы работаем, чтобы вы отдыхали!»

Государственное учреждение «Лепельский военный санаторий Вооруженных Сил Республики ­Беларусь» информирует, что для военнослужащих и членов их семей, пенсионеров Министерства обороны Республики Беларусь и членов их семей при реализации путевок установлены скидки 20 %

от стоимости путевки в период с 01.09 по 24.12.2016 г. В 2017 году аналогичная система скидок будет действовать с 10.01 по 31.05.2017 г.

Скидкой от действующей цены пользуются:

1) военнослужащие (офицеры, прапорщики, военнослужащие контрактной службы), проходящие военную службу по контракту;

2) военнослужащие (офицеры, прапорщики, военнослужащие контрактной службы), уволенные с военной службы, общая продолжительность военной службы которых, в том числе в льготном исчислении, составляет 20 лет и более;

3) члены семей военнослужащих и офицеров, уволенных с военной службы, указанных в п. 1 и 2;

4) члены профсоюза (гражданский персонал воинских частей и учреждений Министерства обороны Республики Беларусь).

Стоимость санаторно-курортной путевки

№

п/п Категория номера Коэффициент комфортности Цена (цена 1 койко-дня в сутки на человека) до и после деноминации 1 2‑комнатный 2‑местный, корпус 1 (4,5-й этажи) 1,3 332 000/33,20 2 2‑комнатный 2‑местный улучшенный, корпус 1 (1,2,3-й этажи) 1,4 368 000/36,80 3 2‑местный номер в блоке, корпус 1 (5-й этаж) 1,0 304 000/30,40 4 1‑комнатный 1‑местный, корпус 2 1,2 368 000/36,80 5 1‑комнатный 2‑местный улучшенный, корпус 2 1,1 336 000/33,60 6 1‑комнатный 2‑местный, корпус 2 1,0 304 000/30,40 7 1‑комнатный 3‑местный, корпус 2 0,9 296 000/29,60 8 2‑комнатный 2‑местный, корпус 3 1,3 320 000/32,00 9 3‑комнатный 2‑местный улучшенный, корпус 3 2,0 440 000/44,00 10 1‑комнатный 3‑местный, лечебный корпус 0,8 236 000/23,60

При поступлении уплачивается курортный сбор в размере 5 % стоимости путевки.

В стоимость санаторно-курортной путевки входит проживание в номере выбранной категории, питание, лечение, досуг.

Стоимость оздоровительной путевки

№

п/п Категория номера Коэффициент комфортности Цена (цена 1 койко-дня в сутки на человека) 1 2‑комнатный 2‑местный, корпус 1 (4,5-й этажи) 1,3 276 000/27,60 2 2‑комнатный 2‑местный улучшенный, корпус 1 (1,2,3-й этажи) 1,4 308 000/30,80 3 2‑местный номер в блоке, корпус 1 (5-й этаж) 1,0 248 000/24,80 4 1‑комнатный 1-местный, корпус 2 1,2 308 000/30,80 5 1‑комнатный 2-местный улучшенный, корпус 2 1,1 276 000/27,60 6 1‑комнатный 2‑местный, корпус 2 1,0 248 000/24,80 7 1‑комнатный 3‑местный, корпус 2 0,9 240 000/24,00 8 2‑комнатный 2‑местный, корпус 3 1,3 260 000/26,00 9 3‑комнатный 2‑местный улучшенный, корпус 3 2,0 384 000/38,40 10 1‑комнатный 3‑местный, лечебный корпус 0,8 188 000/18,80

При поступлении уплачивается курортный сбор в размере 5 % стоимости путевки.

В стоимость оздоровительной путевки входит проживание в номере выбранной категории, питание, досуг.

По прибытии в санаторий при себе необходимо иметь:

— военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, — удостоверение личности установленного образца, медицинскую книжку или справку о состоянии здоровья;

— военнослужащим, уволенным с военной службы, общая продолжительность военной службы которых, в том числе в льготном исчислении, составляет 20 лет и более, — медицинскую книжку (санаторно-курортную карту) или справку о состоянии здоровья, паспорт и пенсионное удостоверение Министерства обороны;

— членам семей военнослужащих — паспорт (дети до 14 лет — свидетельство о рождении), документ установленной формы, удостоверяющий родственное отношение к главе семьи, медицинскую книжку (санаторно-курортную карту или справку о состоянии здоровья). Если член семьи военнослужащего прибыл в санаторий совместно с главой семьи и вписан в его удостоверение личности (паспорт), то предъявление документа о родственном отношении не требуется. При поступлении в санаторий детей военнослужащих в возрасте от 4 до 14 лет родители ребенка предъявляют справку (на ребенка) об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями за последние 21 день, выданную учреждением здравоохранения;

— членам профсоюза (гражданский персонал воинских частей и учреждений Министерства обороны Республики Беларусь) — паспорт, справку, что является членом профсоюза Вооруженных Сил, медицинскую книжку (санаторно-курортную карту или справку о состоянии здоровья).

Более полную информацию об условиях пребывания и лечения в санатории можно получить по телефонам: (+375 2132) 6-42-01, 6-42-02, (+375 2132) 6-42-03, Velсom:

(+375 29) 332‑81‑75; МТС: (+375 29) 812-81-75. По электронному адресу:

lepelsan1@yandex.by, lepelsan@mail.ru или на сайте санатория www.lepelsan.by