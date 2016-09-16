На защите аэродрома

На аэродроме Боровцы под Полоцком в рамках командно-штабного учения Вооруженных Сил военнослужащие в/ч 06752, отдельного парашютно-десантного батальона 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, в/ч 3214, зенитно-ракетного дивизиона 147 зрбр, разведывательной группы в/ч 89417 и расчета беспилотного авиационного комплекса «Москит» 927 цпп БАК отрабатывали практические действия по блокированию условного незаконного вооруженного формирования (НВФ) и освобождению аэродрома.

Военнослужащие внутренних войск МВД обозначали действия условного противника по удержанию аэродрома (практически отработали вопросы охраны и обороны особо важных объектов).

…По словам участкового посредника КШУ на участке практических действий полковника Михаила Макарова, военнослужащие отдельного парашютно-десантного батальона находясь в оперативном подчинении СЗОК, получили задачу на блокирование и уничтожение условного НВФ, захватившего важный государственный объект — аэродром Боровцы.

— Военнослужащие, осуществив разведку объектов, выполнили задачу по вскрытию системы охраны и обороны противника, — отметил в беседе полковник Михаил Макаров. — В ведении воздушной разведки подразделению оказывал помощь расчет беспилотного авиационного комплекса «Москит». В соответствии с решением командира батальона НВФ, захватившее аэродром, было блокировано, на путях вероятного отхода противника устроили засады. На рассвете, когда внимание охранения НВФ притупилось, десантники, используя фактор внезапности, ворвались на аэродром и успешно провели штурм.

По замыслу розыгрыша практических действий КШУ, после блокирования аэродрома с представителями НВФ провели переговоры о добровольной сдаче аэродрома. Но произошел прорыв кольца блокирования. Поиском и преследованием противника занялись вертолеты Ми‑8 в/ч 06752 с воздушно-поисковыми штурмовыми группами на бортах. В результате слаженных действий экипажей вертолетов в ходе преследования противник был уничтожен огнем бортового вооружения и силами воздушно-поисковых штурмовых групп.

Как отметил заместитель участкового посредника КШУ на участке практических действий по авиации полковник Александр Рыжковский, работа экипажей вертолетов проводилась с неподготовленных посадочных площадок:

— Сложность работы была обусловлена тем, что оперативная обстановка менялась молниеносно, и экипажам приходилось осуществлять подготовку и вылеты с площадок, ограниченных наличием многочисленных естественных препятствий, а обеспечение полетов осуществлялось вне аэродрома. Благодаря высокому профессионализму летчиков, умению нестандартно принимать решения в быстроменяющейся обстановке задачи по преследованию и уничтожению противника были решены с высоким качеством.

В результате совместных действий подразделений аэродром был освобожден, условное незаконное вооруженное формирование уничтожено.

Капитан Вадим Опарин, «Ваяр», фото автора