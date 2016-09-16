Ракеты – в цель!..

Вчера на полигоне Российской Федерации Ашулук расчёты наших 1‑го и 115‑го зенитных ракетных полков,

в/ч 55719 и дежурный боевой расчёт

в/ч 30151 успешно выполнили боевые пуски из ЗРК С‑300

Противовоздушный бой с участием зенитных ракетных подразделений ВВС и войск ПВО Республики Беларусь проводился в рамках командно-штабного учения Вооруженных Сил, он стал также финальным аккордом третьего этапа тактического учения с боевой стрельбой.

В небе над полигоном 185‑го центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил России нашим расчетам предстояло обнаружить и сбить ракеты-мишени «Армавир», «Пищаль-Б» и «Бекас». Причем по ракете-мишени «Бекас» военнослужащие ВВС и войск ПВО Беларуси вели боевую работу впервые. И белорусские «трехсотчики» справились! Не помешала им и сложная мишенная обстановка.

По окончании боевой стрельбы у командного пункта «Ясень» наиболее отличившиеся при выполнении учебно-боевых задач военнослужащие были награждены ценными подарками от министра обороны Республики Беларусь.

Репортаж с полигона Ашулук читайте в одном из ближайших номеров нашей газеты.

Майор Георгий Потапов, «Ваяр», фото автора