Непосредственное участие в командно-штабном учении Вооружённых Сил принимают курсанты Военной академии и военных факультетов в гражданских вузах

Например, еще накануне КШУ в 60‑й отдельный полк связи для прохождения войсковой стажировки прибыла группа курсантов пятого курса военного факультета в БГУИР. Учебная программа подготовки армейских специалистов спланирована с учетом задач, которые отрабатываются в ходе проведения КШУ.

С первого дня стажировки будущие офицеры выполняют обязанности командиров взводов связи, совершенствуют свои профессиональные навыки, стремятся успешно выполнять поставленные задачи в условиях, максимально приближенных к боевой обстановке.

В ходе КШУ курсанты учатся быстро разворачивать и сворачивать штатные средства, настраивать аппаратуру, осуществлять привязку к узлам СОП, нести боевое дежурство. В полевых условиях они получают бесценный опыт работы на современных средствах связи непосредственно от профессионалов «переговорного жанра». В общем, для будущих армейских специалистов это серьезное испытание, их ратный экзамен на зрелость.

По мнению командира батальона связи подполковника Алексея Лёгкого, опыт, который получат будущие офицеры в ходе КШУ, непременно пригодится им в дальнейшей профессиональной деятельности. В полевых условиях стажеры на себе прочувствуют ритм предстоящей самостоятельной службы в войсках и масштаб задач, которые решают связисты в ходе подобных учений.

Как отметил заместитель командира 60‑го отдельного полка связи по идеологической работе подполковник Алексей Тицкий, курсанты-стажеры, помимо выполнения своих прямых функциональных обязанностей, активно участвуют в проведении боевого информирования военнослужащих, организации социально-правовой и идеологической работы с личным составом.

— Войсковая стажировка в ходе проведения нынешнего КШУ пойдет нам на пользу, станет хорошей школой для получения практических навыков по своей специальности и своеобразной проверкой знаний, — отметил сержант Владислав Свидерский. — За время пребывания в полевых условиях я уже получил дополнительный опыт руководства с личным составом, закрепил определенные навыки работы на современных образцах средств связи. А еще уяснил, сколь серьезно и основательно необходимо готовиться к будущей офицерской службе.

Подполковник запаса Николай Макаревич, «Ваяр»,

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