Связь — основа управления

Активное участие в командно-штабном учении (КШУ) Вооруженных Сил принимают подразделения и воинские части, подчиненные управлению связи Генерального штаба Вооруженных Сил. В главном мероприятии боевой подготовки этого года принимает участие более 1.500 военнослужащих и около 300 единиц специальной техники от войск связи. Главная задача связистов в ходе этих маневров — бесперебойное обеспечение всеми видами связи штаба руководства КШУ и командных пунктов Министерства обороны, а также организация видеоконференцсвязи подчиненных органов с руководством и посредническим аппаратом учения.

— Организованная в этом году система связи позволяет связать невидимыми нитями более десяти полигонов и районов местности, где действуют войска, — рассказал начальник штаба управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель начальника связи Вооруженных Сил полковник Олег Коршак. — Кроме того, мы организовали взаимодействие с органами управления связью и подразделениями связи других войск и воинских формирований. Активно работаем в ходе учения и со специалистами «Белтелекома». В результате нам удалось обеспечить устойчивую военную связь по всей территории Беларуси. Естественно, это стало возможным благодаря слаженной работе всех специалистов.

Большая емкость системы связи, огромная площадь задействованных полигонов и районов местности — ничего подобного в таких масштабах связисты в ходе учений ранее не выполняли. Бригады и полки связи, подразделения связи механизированных бригад оперативных командований активно работают в ходе КШУ на благо эффективного управления войсками.

— В районе, где были развернуты пункты управления Министерства обороны, устойчивую связь обеспечивает полевой узел связи 86‑й бригады связи, — отметил начальник отдела управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил полковник Игорь Сафроняк. — Подразделение под руководством подполковника Александра Кузьмицкого организовало до начала КШУ более полусотни цифровых потоков и теперь, в ходе учения, успешно справляется со всеми поставленными задачами. Стоит отметить, что на КШУ развернута система связи только с использованием цифровых методов обработки и передачи информации, все аналоговые средства связи выведены в резерв.

Наряду с зарекомендовавшими себя и проверенными средствами связи в этом учении задействованы и новые образцы, здесь они проходят испытания. Например, национальная спутниковая система «Белинтерсат», которая находится сейчас на опытной эксплуатации. Она предназначена для повышения устойчивости связи и более эффективного управления войсками.

Также в ходе учения ряд задач по обеспечению связью возложен и на новую аппаратную «Цвет».

— Аналогов этой аппаратной в Беларуси нет, — заверил начальник главного информационно-вычислительного центра Вооруженных Сил полковник Олег Николаенко. — Благодаря ей удалось соединить в единую систему все пункты управления для обмена данными и проведения видеоконференций по всей Беларуси. Организовать видеоконференции, обмен сообщениями электронной почты и создать защищенную локальную и корпоративную сеть без этой аппаратной было бы невозможно. С гордостью могу уточнить: это наша собственная разработка.

«Цвет» начали создавать всего два года назад, на сборку первого образца ушел почти год. И уже в прошлом году в ходе учения «Щит Союза — 2015» эта аппаратная успешно выполнила все стоящие перед центром задачи.

— Каждый компьютер, на котором обрабатывается информация в ходе учения, завязан в единую сеть, — рассказал старший лейтенант Павел Рыбин. — В аппаратной есть место для работы администратора пункта контроля защиты информации, этот человек является глазами корпоративной и локальной сетей. Также возможности этого образца позволяют настраивать системы видеоконференцсвязи и коммуникационного оборудования в ходе учения. Время развертывания аппаратной минимальное — фактически нужно только подключить питание и каналы связи. Этому предшествовала серьезная работа по настройке оборудования в пункте постоянной дислокации.

Есть своя задача в ходе командно-штабного учения и у штаба «бога войны» — управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба Вооруженных Сил. Подчиненные этому органу управления подразделения и воинские части в составе сводных подразделений от двух оперативных командований и сил специальных операций Вооруженных Сил выполняют практические действия на Борисовском, Лепельском и Осиповичском полигонах. Их задача — огневое поражение условного противника. Для ее выполнения все подразделения и воинские части совершили марш на полигоны, заняли указанные районы. Сейчас они успешно выполняют задачи по предназначению.

— В ходе отработки розыгрышей по плану учения нам предстоит выполнять задачи и вести «боевые действия» на территории нашей страны, — отметил начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил — начальник управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майор Геннадий Козловский. — Это накладывает определенный отпечаток — объекты инфраструктуры городов и поселков, дома мирных жителей в ходе выполнения огневых задач не должны пострадать.

В ходе командно-штабного учения Вооруженных Сил, проводимого под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — первого заместителя министра обороны Республики Беларусь генерал-майора Олега Белоконева, инженерные войска выполняют задачи по ведению инженерной разведки основных автомагистралей.

— Цель выполнения этой задачи — недопущение террористических актов на основных автомобильных артериях страны, — отметил начальник инженерных войск Вооруженных Сил — начальник управления инженерных войск Генерального штаба Вооруженных Сил полковник Андрей Кураков. — Инженерная разведка является одной из задач, выполняемых инженерными войсками, а особенностью конкретно этого учения является то, что мы выполняем задачу группами разминирования, которые с определенным интервалом продвигаются по установленным маршрутам с целью определить и не допустить проведение работ, направленных на разрушение наиболее важных дорожных объектов.

Начальник инженерных войск подчеркнул также, что при ведении инженерной разведки используются средства разведки минно-взрывных заграждений — миноискатели, а также минно-разыскные собаки. В КШУ от инженерных войск принимает участие 2‑я инженерная бригада и 188‑я гвардейская инженерная бригада.

Подготовил капитан Александр Иванов,

«Ваяр»,

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