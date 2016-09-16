Танк имени наркома обороны СССР

В июле 1941 года командующий 3‑й танковой группой вермахта генерал Герман Гот получил необычную радиограмму. В районе белорусского местечка Сенно советский танк утащил с поля боя в тыл Красной Армии сразу два немецких танка PzKpfw II. Такого в истории войн ещё не было. Подробности — в нашей рубрике «Эволюция бронетехники».

Подробности курьезного эпизода быстро облетели войска Западного фронта. Накануне танкового сражения под Сенно, считающегося одним из крупнейших во Второй мировой войне, в котором с обеих сторон участвовало 1.400 боевых машин, советское командование направило в разведку танк КВ. На обратном пути боевая машина заглохла на нейтральной полосе. Экипаж отбивался до последнего снаряда. Немцы практически в упор расстреливали КВ из орудий, но пробить броню не смогли. Решили затащить танк в свое расположение. Прицепили тросы к двум легким танкам PzKpfw II. В этот момент советский механик-водитель запустил двигатель, до упора нажал на педаль акселератора. 47‑тонный танк стремительно рванул с места, потащив за собой два девятитонных PzKpfw II. Это был настоящий триумф тяжелого танка КВ — «Клим Ворошилов».

Таким же стремительным стало проектирование боевой машины и ее запуск в серию. Впрочем, история КВ началась почти трагически — с разбора поведения конструктора Николая Духова на партийном собрании. Николай Леонидович к 1938 году успел поработать над разными проектами: создавал тяжелые портовые краны, тракторы повышенной мощности… В проекты он вносил собственные передовые разработки, за что и попал «на карандаш» к наркому обороны СССР. Инженеру предложили модернизировать танк Т‑28. Духов за работу взялся с азартом и даже разработал бортовую передачу, не имеющую мировых аналогов. Но потом неожиданно через «голову начальства» представил командованию РККА проект нового тяжелого танка. За это, конечно, его пропесочили на партсобрании и даже хотели уволить. Но судьба распорядилась иначе: неожиданно для всех Духова назначили главным конструктором нового проекта по созданию тяжелого танка. Предусмотрительный Духов тут же предложил назвать будущий танк КВ — в честь наркома обороны СССР Клима Ворошилова. В те годы такой шаг не давал никаких преференций, а налагал удвоенную ответственность. Духов ее не боялся, он переживал, чтобы проект по вине бюрократов не остался лишь на бумаге. Опасения были ненапрасны. Советская оборонная промышленность параллельно разрабатывала сразу два новых тяжелых танка — СМК и Т‑100. Каждый имел по две башни. В одной стояло орудие калибра 45 мм для борьбы с пехотой, в другой — 76 мм для уничтожения бронетехники.

КВ имел только одну башню. За счет этого он оказался меньше и гораздо маневреннее конкурентов. Духов, как рыцаря в латы, заковал КВ в противоснарядную броню. Маска орудия — 90 мм, лоб башни и корпуса — 75 мм, корма — 60. На полигонных испытаниях пробить такую защиту не могло ни одно противотанковое орудие. Масса танка составила 47 тонн. Это на треть превысило лимит технического задания, но на броневую диету танк сажать не стали. К этому времени советская промышленность разработала дизельный двигатель мощностью 600 лошадиных сил, который легко разгонял танк почти до 40 километров в час. В своем классе КВ стал самым быстроходным танком. На вооружение он получил пушку калибра 76 мм и сразу три пулемета.

В ноябре 1939 года три экспериментальных танка — СМК, Т‑100 и КВ — в режиме строжайшей секретности перебросили к советско-финляндской границе. Там же выяснили, что испытания машины будут проходить боем. КВ в составе 20‑й танковой бригады участвовал в прорыве Хоттиненского укрепрайона линии Маннергейма. Экипаж КВ вступил в бой 17 декабря. За два дня он уничтожил две артиллерийские батареи, 22 огневые точки, около роты солдат. КВ выполнил задачу. Его броня имела десятки отметин от снарядов, но ни один не пробил защиту. Через два дня постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) и Совета народных комиссаров СССР танк КВ приняли на вооружение Красной Армии. Боевая машина, постоянно совершенствуясь, прошла дорогами Советско-финляндской и Великой Отечественной войн. В 1944 году она уступила место в строю танкам семейства ИС. О них мы расскажем в следующем номере «БВГ».

Юрий Андреев