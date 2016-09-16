В Лепель, по-новому

Отпуск для каждого из нас — долгожданное и радостное событие. Даже если мы не осчастливим своим присутствием испанскую Пальма-де-Майорку или коралловые рифы Красного моря, то, поверьте, на нашей белорусской земле долгожданный отпуск станет настоящим, здоровым, веселым и незабываемым отдыхом. И не только в летние, но и в осенние месяцы, которые продолжают дарить нам солнечную погоду.

А слова известной песни «не нужен нам берег турецкий, чужая земля не нужна» как нельзя лучше подходят, когда речь идет о Лепельском военном санатории. Именно здесь, в идеальном живописном уголке на северном побережье природной жемчужины с минеральными источниками — озера Бобрица, можно не только пройти высококлассное и уникальное санаторно-курортное лечение, но и оздоровиться, просто приехав на необходимое вам количество дней.

В этом году приезжающих в военную здравницу ждет новое футбольное поле и «корты» для настольного тенниса на территории спортивного городка. А для любителей бильярда всегда гостеприимно распахнуты двери в спортивные залы 2‑го корпуса. Здесь же, в фойе первого этажа, для поклонников классического вида отдыха расположен большой стол с «вечными» — так называют раритетные шахматные фигуры нетрадиционного размера, вырезанные народным умельцем из натурального дерева — шахматами.

Если прогуляться по территории санатория, то на террасе перед столовой можно почерпнуть необходимую информацию о расположении маршрутов лечебной ходьбы, узнать из медицинско-метеорологического бюллетеня подробный прогноз погоды на каждый день.

Прекрасная пора наступила для грибников и для ягодников: ведь в лесу сейчас — брусничная осень! А заядлых рыбаков ждут невероятно приятные минуты и часы отдыха с удочкой на озере. Для тех, кто отдает предпочтение «вечерам шашлыка», возле лодочной станции вдоль берега расположены уютные беседки. Ну а тем, кто любит проводить время за чтением книг, советуем заглянуть в библиотеку санатория: в читальном зале вы сможете полистать или прочитать литературу об интересующих фактах по любым вопросам — здоровья, красоты, спорта, политики, бизнеса, природы и т. д. В абонементном зале вам выдадут на руки, например, раритетное издание произведений Пушкина, датируемое XIX веком, или современную беллетристику, или фантастику, или художественные произведения зарубежных писателей, или… Одним словом, ваш ждет интереснейшее путешествие в мир книг. Ведь хотя бы на отдыхе следует забыть об Интернете! Хотя к вашим услугам есть все современные информационные технологии.

Поверьте, что не придется скучать и любителям дискотек и бальных танцев, кино и концертов на любой вкус — от народной и бардовской песни до современного рэпа. Концертно-развлекательный вид отдыха круглогодично предлагают неунывающие сотрудники клуба Лепельского военного санатория.

И еще хочется отметить, что в столовой военной здравницы есть различные блюда национальной белорусской кухни: традиционный и любимый всеми бульон с пирожком, осенние витаминные салаты, фрукты, сдоба, очень вкусный кефир «Лепелька»… И, что немаловажно, всегда встречающие вас с искренней улыбкой, заботой, вниманием очаровательные официантки.

Пожалуй, те, кто хотя бы раз находился на санаторно-курортном лечении или оздоровлении в Лепельском военном санатории, подтвердят известное гиппократовское изречение: «Лечит болезни врач, но излечивает природа!».

Ирина Ласка,

коллаж Евгения Довгаля