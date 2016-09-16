Важную роль в проходящем в эти дни командно-штабном учении Вооруженных Сил играют специалисты центра связи (мобильного) 86‑й бригады связи.

Начальник центра старший лейтенант Роман Юхневич подчеркнул, что вверенное ему подраз­деление выполняет функцию мобильной части узла связи.

Офицер окончил факультет связи и автоматизированных систем управления Военной академии в 2013 году и был направлен в 86‑ю бригаду связи.

— Вверенный мне личный состав постоянно совершенствует свои навыки в ходе проведения контрольных занятий, отработки учебных задач, — отметил старший лейтенант Юхневич. — Отрадно, что подчиненные всегда проявляют усердие и старание, разумную инициативу. Нынешнее командно-штабное учение для меня не первое. Волнения нет — мы знаем свои задачи, выполняем их точно и в срок.

Рядовой Владислав Щеглов за 10 месяцев срочной военной службы отлично себя зарекомендовал. Владислав окончил Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники по специальности «защита информации по телекоммуникациям». Он практически уже прошел армейскую школу, совсем скоро вернется домой.

— За время службы я досконально изучил устройство и принцип работы аппаратной П‑244ТН, — рассказал рядовой Щеглов. — Важно хорошо знать теоретическую часть, чтобы во время практической работы проблем не возникало. На командно-штабном учении основные направления моей деятельности — установление связи, поддержание ее работоспособности, работа с радиорелейными станциями связи.

Еще один мой собеседник — водитель автомобиля «Урал‑4320» рядовой Дмитрий Покаместов. Он служит в 86‑й бригаде связи почти год. Еще в школе Дмитрий сдал экзамен на водительские категории В и С. Парень окончил заочное отделение Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники по специальности «инженер-экономист».

Большой опыт вождения грузового автомобиля Дмитрий Покаместов получил во время срочной военной службы. Шутка ли — около 5.000 километров за рулем!

— Приходилось участвовать в маршах, выезжать на различные учения, выполнять задачи по тран­спортному обеспечению подразделения, — отметил в беседе рядовой. — И ни разу за это время автомобиль меня не подвел. Всегда в положенные сроки провожу его техническое обслуживание… Для меня как водителя участие в учении — это бесценный опыт, а также новые положительные впечатления и эмоции.

Старший лейтенант Сергей Деминский, «Ваяр»,

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