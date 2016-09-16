Важную роль в проходящем в эти дни командно-штабном учении Вооруженных Сил играют специалисты центра связи (мобильного) 86‑й бригады связи.
Начальник центра старший лейтенант Роман Юхневич подчеркнул, что вверенное ему подразделение выполняет функцию мобильной части узла связи.
Офицер окончил факультет связи и автоматизированных систем управления Военной академии в 2013 году и был направлен в 86‑ю бригаду связи.
— Вверенный мне личный состав постоянно совершенствует свои навыки в ходе проведения контрольных занятий, отработки учебных задач, — отметил старший лейтенант Юхневич. — Отрадно, что подчиненные всегда проявляют усердие и старание, разумную инициативу. Нынешнее командно-штабное учение для меня не первое. Волнения нет — мы знаем свои задачи, выполняем их точно и в срок.
Рядовой Владислав Щеглов за 10 месяцев срочной военной службы отлично себя зарекомендовал. Владислав окончил Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники по специальности «защита информации по телекоммуникациям». Он практически уже прошел армейскую школу, совсем скоро вернется домой.
— За время службы я досконально изучил устройство и принцип работы аппаратной П‑244ТН, — рассказал рядовой Щеглов. — Важно хорошо знать теоретическую часть, чтобы во время практической работы проблем не возникало. На командно-штабном учении основные направления моей деятельности — установление связи, поддержание ее работоспособности, работа с радиорелейными станциями связи.
Еще один мой собеседник — водитель автомобиля «Урал‑4320» рядовой Дмитрий Покаместов. Он служит в 86‑й бригаде связи почти год. Еще в школе Дмитрий сдал экзамен на водительские категории В и С. Парень окончил заочное отделение Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники по специальности «инженер-экономист».
Большой опыт вождения грузового автомобиля Дмитрий Покаместов получил во время срочной военной службы. Шутка ли — около 5.000 километров за рулем!
— Приходилось участвовать в маршах, выезжать на различные учения, выполнять задачи по транспортному обеспечению подразделения, — отметил в беседе рядовой. — И ни разу за это время автомобиль меня не подвел. Всегда в положенные сроки провожу его техническое обслуживание… Для меня как водителя участие в учении — это бесценный опыт, а также новые положительные впечатления и эмоции.
Старший лейтенант Сергей Деминский, «Ваяр»,
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