«Всегда мечтал о небе…»

Так начал рассказ о себе участник командно-штабного учения Вооружённых Сил психолог отдельного гвардейского парашютно-десантного батальона 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады гвардии старший лейтенант Юрий Сахарчук

Молодой офицер окончил военный факультет в Белорусском государственном университете по специальности «морально-психологическое обеспечение воинской деятельности» в прошлом году.

— Я вырос в военном городке в деревне Новые Засимовичи Пружанского района Брестской области, — рассказал гвардеец. — На выбор профессии повлияло воспитание отчима Игоря Юрьевича — военного летчика. С детства я видел военную технику и полеты, общался с офицерами… Мне так нравилась военная форма!

Юрий выбрал для поступления ведущий вуз страны — и был несказанно счастлив, когда его мечта осуществилась и он наконец надел курсантские погоны.

— Психологом решил стать, потому что всегда любил общение, старался по возможности помогать знакомым словом и делом, — признался в беседе Юрий Анатольевич.

Больше всего за время обучения на военном факультете парню запомнились занятия по медицинской психологии. Педагоги Юлия Геннадьевна Фролова и Анатолий Иванович Сокур, по словам офицера, делали все возможное для того, чтобы курсантам было интересно на их лекциях и семинарах.

— Медицинская психология изучает не только целостную личность человека, еще и ее девиантную сторону — психологические недуги и недостатки, — подчеркнул Юрий Сахарчук. — На занятиях по этому предмету можно было усвоить методы лечения различных расстройств.

…После выпуска из университета Юрий хотел служить в силах специальных операций Вооруженных Сил. И обрадовался, узнав, что он назначен на должность психолога отдельного гвардейского парашютно-десантного батальона 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

— Служба в батальоне мне нравится, — рассказал Юрий Сахарчук. — Радует и то, что отношения в нашем коллективе по-настоящему теплые, дружеские. Офицеры управления батальона всегда готовы поддержать молодого офицера, направить и сориентировать его.

А еще я всегда мечтал о небе… Возвращаясь домой из школы, часто завороженно наблюдал за тем, как в синеве раскрываются белые купола парашютов. Тогда и решил, что когда-нибудь и сам обязательно совершу такой прыжок.

В 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде юношеская мечта Юрия Сахарчука осуществилась — на данный момент в его активе четыре прыжка с парашютом. По словам офицера, чувства, которые испытывает человек, свободно парящий в воздухе, словами описать невозможно:

— Однажды прыгнув, трудно остановиться — затягивает!..

Гвардии старший лейтенант Юрий Сахарчук отметил, что личный состав батальона настроен позитивно, готов к выполнению задач по предназначению во время командно-штабного учения:

— Каждый наш военнослужащий с честью и гордостью носит почетное звание гвардейца-десантника, поэтому я уверен: парни покажут себя только с лучшей стороны.

Старший лейтенант

Сергей Деминский,

«Ваяр», фото автора