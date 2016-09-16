Жаркая осень десанта

Управление и подразделения 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций Вооружённых Сил, несколькими днями ранее совершив комбинированный марш, вышли в район проведения КШУ на полигон Осиповичский

По словам командира 38 одшбр гвардии полковника Дмитрия Соболя, уже в новом позиционном районе командование бригады в кратчайшие сроки спланировало действия подчиненных подразделений и сейчас ведет управление ими.

— Дабы исключить шаблонность в действиях подчиненных подразделений, тактическая обстановка постоянно меняется, — резюмировал гвардии полковник Соболь. — Командирам приходится вносить коррективы в действия подчиненных, принимать новые решения, быть начеку, тщательно анализировать ситуацию.

Вместе с тем и районы, занятые десантниками, взяты под ­контроль. Развернуты все системы охранения с использованием имеющихся технических средств.

…Отметим, что попасть в полевой лагерь брестских гвардейцев весьма проблематично. По периметру лагеря выставлены блокпосты, налажена четкая система охранения. С незнакомцами долгих бесед воины-гвардейцы не ведут, посторонний человек в одночасье будет задержан — в этом я убедился лично.

Основное подразделение для розыгрыша учебно-боевых действий представлено отдельным гвардейским десантно-штурмовым батальоном 38 одшбр.

По легенде, мобильная рота этого батальона под командованием гвардии капитана Евгения Прачкина взяла под охрану газораспределительную станцию с целью недопущения вывода из строя объектов станции диверсионно-разведывательными группами условного противника.

Еще одно подразделение брестских десантников взяло под охрану условный участок государственной границы: военнослужащие ведут на нем наблюдение и досмотр транспортных средств. При досмотре грузового автомобиля досмотровая группа обнаружила в кузове транспортного средства подозрительные ящики, в которых предположительно находились боеприпасы и оружие. При попытке задержать «террористов» завязалась перестрелка. Преступники попытались скрыться, но наткнулись на группу прикрытия гвардейцев и были уничтожены.

Военнослужащие 38 одшбр продолжают осуществлять поиск условного противника для последующего его блокирования, принуждения к сдаче в плен или полного уничтожения.

Капитан Олег Некало, «Ваяр», фото автора