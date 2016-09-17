«На учении – интересно!»

Участие в командно-штабном учении Вооружённых Сил для многих военнослужащих срочной военной службы, несомненно, станет одним из самых ярких воспоминаний за весь период нахождения в армейском строю. Наш корреспондент пообщался с воинами отдельного гвардейского парашютно-десантного батальона 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады и узнал о том, как проходят их ратные будни.

Гвардии рядовой

Илья Дулеба:

— До призыва на срочную военную службу я окончил Жодинский государственный политехнический колледж, освоил специальность «техник-механик». Всегда хотел служить в силах специальных операций Вооруженных Сил.

Мы проводим тактико-специальные занятия на командно-штабной машине, занимаемся непосредственным развертыванием станции и устанавливаем связь с абонентом. Во время командно-штабного учения отвечаем за обеспечение связи между подразделениями батальона. Прилагаем все возможные усилия для того, чтобы эта связь была устойчивой и бесперебойной.

В моем активе уже есть определенный опыт. Считаю, что важно хорошо знать свое дело, добросовестно выполнять поставленные задачи — тогда проблем не возникнет.

Гвардии рядовой

Олег Чупров:

— В армию меня призвали после окончания Могилевского профессионального лицея № 1. Помню, как в военном комиссариате спросили: «Хочешь служить в силах специальных операций Вооруженных Сил?». Тогда я дал положительный ответ — и ни разу не пожалел об этом за десять месяцев срочной военной службы.

Нравится, что здесь мы усиленно занимаемся физической подготовкой, постоянно стреляем из штатного оружия — тренируемся для того, чтобы качественно выполнять задачи по предназначению. Отрабатываем и элементы рукопашного боя: снятие часового, приемы с холодным оружием и шанцевым инструментом — все это очень интересно для меня.

Разведчик, на мой взгляд, должен уметь без заминки принимать решения, ориентироваться в быстроменяющейся тактической обстановке, быть инициативным и уверенным в себе. Особенно я благодарен командиру разведывательного взвода гвардии лейтенанту Игорю Кравцову. Он строг к нам и в то же время справедлив.

Командно-штабное учение для разведчика — важнейший элемент боевой подготовки. Здесь мы на практике отрабатываем те вопросы и действия, которые ранее ­изучили в теории. Занимаемся охранением, поиском и задержанием диверсионных групп условного противника…

Мне нравится служить в коллективе, где царит атмосфера взаимовыручки. Каждый из нас в любую минуту готов прийти на помощь товарищу.

Гвардии рядовой Иван Рускевич:

— До службы в армии я много читал об этом прославленном соединении, знал, что гвардейцы-десантники особенно отличились при выполнении интернационального воинского долга в Республике Афганистан. И самому хотелось стать частью нерушимого десантного братства.

Здесь я научился метко стрелять из пулеметов КПВТ и ПКТ. Не раз доводилось демонстрировать это умение во время боевых стрельб отделений и взводов.

Во время командно-штабного учения мы занимаемся в первую очередь защитой и обороной места дислокации нашей роты. Получили боеприпасы, ждем указаний для дальнейших действий — готовы незамедлительно выдвинуться в указанный район.

Для меня это первое подобное учение. Скажу честно: будет что вспомнить потом, «на гражданке»!..

Гвардии рядовой Михаил Аврамчик:

— Я прохожу службу в должности старшего повара взвода обеспечения. После окончания Бобруйского государственного торгово‑экономического профессионально-технического колледжа работал в одном из городских кафе. Во время приготовления пищи стараюсь экспериментировать, придумывать что-то новое и необычное. Мое коронное блюдо — «Аппетитное» — филе птицы, фаршированное сыром, сливочным маслом и маринованным огурцом.

Уверен, что каждый мужчина должен пройти армейскую школу. Поэтому к призыву на срочную военную службу я отнесся спокойно.

За время службы больше всего запомнились полевые выходы, занятия по боевой подготовке. Иногда, бывало, трудились допоздна ради того, чтобы наши сослуживцы утром могли вовремя позавтракать. Приятно осознавать, что твою работу ценят.

Организовать питание военнослужащих в полевых условиях — процесс достаточно трудоемкий. Много усилий мы прикладываем для обустройства полевой кухни, мест для раздачи и приема пищи.

Основная наша задача во время командно-штабного учения — вкусно и сытно накормить участников КШУ. И если судить по пустым тарелкам, которые остаются на столах после каждого приема пищи, справляемся мы с этой задачей хорошо.

Записал старший лейтенант Сергей Деминский, «Ваяр», фото автора