Найти и обезвредить

В рамках проведения командно-штабного учения Вооружённых Сил одно из подразделений отдельного гвардейского парашютно-десантного батальона 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады расположилось в указанном районе и приготовилось к отражению атаки условного противника

— В числе первоочередных задач командования роты на данном этапе — выставление сторожевого охранения при расположении на месте, маскировка бронетранспортеров, — пояснил ротный гвардии старший лейтенант Олег Шилин.

По словам офицера, силами личного состава подразделения было оборудовано пять секретов. На каждом из них находятся по нескольку военнослужащих срочной военной службы.

— По задумке, условный противник должен пройти мимо секрета, а наши военнослужащие в это время обнаружат его и подадут условный сигнал, — рассказал Олег Александрович. — В случае подачи сигнала секретом поднимается соответствующий взвод — каждый на своем ранее обозначенном и оборудованном в инженерном отношении направлении. Военнослужащие занимают установленные позиции для отражения атаки условного противника.

А гвардии старший лейтенант Сергей Тагиров подчеркнул в беседе, что от каждого взвода были назначены патрули.

— Для патрульных определены маршруты движения с целью выявления условного противника, — уточнил Сергей Сергеевич. — В случае обнаружения диверсионно-разведывательной группы патрульные должны оповестить командиров взводов и военнослужащих на контрольно-наблюдательном пункте роты. Если был обнаружен один человек, патруль своими силами задерживает его для дальнейшего выяснения личности.

С целью раннего обнаружения условного противника в «мертвых» зонах, которые не про­сматриваются секретами, десантники устанавливают сигнальные растяжки. При их срабатывании раздается громкий хлопок. Услышав этот звук (а он будет слышен и патрульным, и военнослужащим, находящимся в местах отдыха, заверили меня десантники), к месту срабатывания растяжки на ранее подготовленные позиции выдвигается назначенный, согласно расчету, личный состав.

Для ведения наблюдения ночью личному составу охранения были выданы монокуляры и осветители с целеуказателями.

— Враг не пройдет!.. — подчеркнул в беседе гвардии старший лейтенант Олег Шилин.

Старший лейтенант Сергей Деминский, «Ваяр», фото автора