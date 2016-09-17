Аэродром «освобождён»

В рамках командно-штабного учения Вооруженных Сил Республики Беларусь на аэродроме Боровцы под Полоцком военнослужащие отдельного парашютно-десантного батальона 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, разведывательной группы в/ч 89417, в/ч 06752, расчета беспилотного авиационного комплекса «Москит» 927 цпп БАК, в/ч 3214 отрабатывали практические действия по блокированию и освобождению аэродрома, захваченного условным незаконным вооруженным формированием (НВФ).

При практическом розыгрыше освобождения аэродрома от НВФ присутствовал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Олег Белоконев.

— На аэродроме Боровцы отработан ряд практических элементов по его деблокированию, — пояснил генерал-майор Олег Белоконев. Для выполнения практических действий на этом участке привлекались авиация, воздушно-поисковые штурмовые группы и беспилотный авиационный комплекс «Москит». Военнослужащими велась разведка днем и ночью, был достигнут фактор внезапности.

Совместными действиями подразделений во время штурма удалось освободить аэродром и уничтожить условное незаконное вооруженное формирование.

После отработки поставленной задачи генерал-майор Олег Белоконев наградил именными часами наиболее отличившихся военнослужащих. Отрадно, что среди одиннадцати награжденных четверо — военнослужащие-женщины.

Кроме того, вчера для всех военнослужащих, которые отрабатывали практические действия в районе аэродрома Боровцы, организовала праздничный концерт концертная группа Военно-воздушных сил и войск ПВО.

Капитан Вадим Опарин, «Ваяр», фото автора