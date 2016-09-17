Без связи нет управления

На аэродроме Боровцы продолжаются мероприятия боевой подготовки в рамках командно-штабного учения Вооруженных Сил Республики Беларусь. Немаловажная роль при выполнении учебно-боевых задач отводится мастерам эфира, которые круглосуточно обеспечивают связью подразделения на участке практических действий.

Как отметил помощник участкового посредника по связи подполковник Максим Поплавский, обеспечение связи — дело большого и слаженного коллектива, от работы которого зависит управление группировками войск в районах проведения командно-штабного учения:

— Детальное планирование и четкая постановка задач на обеспечение связи позволили организовать управление участковому и посредническому аппарату на участке практических действий, а также осуществлять управление подразделениями в ходе отработки учебно-боевых задач.

Командир взвода дальней связи 85-й бригады связи (линейной) старший лейтенант Сергей Верховский отвечает за обеспечение связью посреднического аппарата КШУ на аэродроме. Для него это учение — в первую очередь возможность получить бесценный опыт.

— Во время проведения КШУ я приобретаю опыт не только в работе на средствах связи, но и в воспитании своего личного состава, — отметил офицер. — Солдаты принимают активное участие в учении, для них работа на цифровых средствах связи представляет максимальный интерес. И мне крайне важно добиться того, чтобы при воспитании и обучении подчиненных этот интерес не погас. Кроме того, вне пункта постоянной дислокации возникает много вопросов, которые приходится решать. Ведь есть среди них, кроме выполнения задач по организации связи, и связанные с бытовым обеспечением подчиненных…

На сегодняшний день аэродром обеспечен всеми необходимыми видами связи. И организована она исключительно на цифровых средствах.

Капитан Вадим Опарин, «Ваяр», фото автора