Домой — с победой!

На днях на аэродроме Мачулищи приземлился военно-транспортный самолет Ил-76МД с военнослужащими зенитных ракетных подразделений ВВС и войск ПВО Республики Беларусь, принимавшими участие в тактическом учении с боевой стрельбой.

На полигоне Российской Федерации Ашулук боевые расчеты 1-го и 115-го зенитных ракетных полков, в/ч 55719 и в/ч 30151 успешно выполнили задачи третьего этапа учения. Его кульминацией стали боевые пуски из ЗРК С-300. Белорусские военнослужащие умело провели непростой противовоздушный бой, поразив ракеты-мишени «Армавир», «Пищаль-Б» и «Бекас».

Для личного состава зенитных ракетных войск ВВС и войск ПВО, прибывшего на Родину воздушным эшелоном, тактическое учение завершено. Оставшейся же части белорусской группировки предстоит передислокация наземным транспортом. Железнодорожным эшелоном в Беларусь будут доставлены и ЗРК С-300 в/ч 55719, которые также успешно прошли испытание российским полигоном и боевыми пусками.

Майор Георгий Потапов, «Ваяр», фото автора