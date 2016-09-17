Гвардейцы всегда начеку

В рамках командно-штабного учения Вооруженных Сил Республики Беларусь сдают ратный экзамен на боевую зрелость и воины 339‑го отдельного гвардейского механизированного батальона 120 омбр.

В соответствии с тематикой нынешнего КШУ личный состав под командованием гвардии капитана Виктора Купрацевича с приданными силами и средствами усиления выполняет комплекс режимных мероприятий и специальных войсковых действий в период нарастания угрозы и агрессии. В частности, на 227‑м общевойсковом полигоне мотострелковая рота под командованием гвардии капитана Романа Солдатенкова отрабатывает задачи по охране и обороне участка условной государственной границы. На оборудованных контрольно-пропускных пунктах и блокпостах гвардейцы круглосуточно осуществляют пропускной режим населения и транспорта с целью недопущения проникновения в назначенный район диверсионно-разведывательных групп потенциального противника и незаконных вооружённых формирований.

Как подчеркнул в беседе командир 339 омб гвардии капитан Виктор Купрацевич, личный состав батальона со всей серьезностью и ответственностью подошел к выполнению поставленных задач по актуальной тематике КШУ. Еще накануне учения в районе сосредоточения была дополнительно проведена всесторонняя проверка техники и вооружения, практически отработаны вопросы противодействия ДРГ условного противника и ведения специальных войсковых действий, а также организации связи, согласованного управления своими и приданными подразделениями усиления при выполнении задач по предназначению в любых условиях обстановки.

В ходе отработки задач по тематике КШУ особый акцент сделан на тактике действий каждого военнослужащего, нюансах поиска, обнаружения и блокирования НВФ и ДРГ противника. При отражении нападения на КПП или блокпост каждый мотострелок должен знать свой маневр, сектор обстрела, уметь действовать в составе тревожной группы, вести наблюдение…

По словам комбата, ныне для усиления условного участка государственной границы и пресечения попыток ее нарушения гвардейцам наряду с танковыми и артиллерийскими подразделениями придан специалист Кинологического центра Вооруженных Сил с поисковой собакой. К слову, эта немецкая овчарка по кличке Афина — бронзовый призер недавних соревнований, прошедших в Российской Федерации.

Нести службу воинам в охраняемом районе помогает и беспилотный авиационный комплекс «Беркут», информация с которого в реальном режиме поступает на командно-наблюдательный пункт батальона. В интересах гвардейцев работают также специалисты радиоэлектронной борьбы. Уже в первый день учения маневренная группа 10‑го отдельного батальона РЭБ обнаружила вхождение в эфир неизвестной радиостанции КВ‑диапазона. В район населенного пункта Печинский оперативно выдвинулась тревожная группа мотострелков. В результате активного поиска «радиолюбитель» был блокирован и доставлен на КНП батальона для выяснения обстоятельств.

Завидную полевую выучку при выполнении специальных войсковых действий гвардейцы продемонстрировали в ходе одной из предпринятых условным противником попыток нарушения государственной границы. Так, гвардии лейтенант Фёдор Борсук получил информацию о передвигающемся по лесной дороге автомобиле высокой проходимости с группой вооруженных лиц. Используя для прикрытия лесопосадки и складки местности, они пытались обойти блокпост с фланга и прорваться через границу незамеченными.

Тут же мотострелковая рота гвардии капитана Романа Солдатенкова была приведена в боевую готовность. Расчеты подразделений во главе с гвардейцами старшим лейтенантом Владимиром Румянцевым и сержантом Сергеем Строковым заняли свои места для отражения возможного нападения на КТП. В указанный район убыла тревожная группа на БМП под руководством гвардии старшего лейтенанта Егора Удода.

Около часа понадобилось воинам-мотострелкам для поиска, блокирования и принуждения непрошеных гостей к сдаче.

Как отметил позже войсковой посредник при командире батальона майор Виктор Юрик, задачу по пресечению попытки нарушения участка государственной границы диверсионной группой воины-мотострелки отработали на достаточно высоком уровне.

…Очередной день КШУ подходил к концу. Клонилось к закату сентябрьское солнце. Впереди у воинов была неспокойная ночь.

Понаблюдав за отточенными действиями мотострелков, я был уверен: в случае поступления очередной вводной они выполнят поставленную задачу наилучшим образом. Такую охрану не проведешь.

Подполковник запаса Николай Макаревич, «Ваяр», фото автора