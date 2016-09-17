Леса под запретом!

Несмотря на календарную осень, в лесах Беларуси сохраняется пожароопасная ситуация. В зоне самого опасного — пятого — класса пожароопасности сейчас находятся южная и западная части Гомельской области, а также восточная часть Брестской области. Там ограничено, а в некоторых районах и запрещено посещение лесных массивов.

Для отслеживания ситуации, как пояснила начальник Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Мария Герменчук, используется специализированная программа, которая позволяет учитывать прогноз температур. С целью принятия решений по предупреждению возможного ущерба данная информация в режиме реального времени передается в МЧС, Минлесхоз, облисполкомы. Во многих лесхозах усилены меры по охране лесных массивов, а также организовано регулярное патрулирование обходов и дорог.

Согласно п. 29 Правил пожарной безопасности Республики Беларусь (ППБ Беларуси 01-2014), на территории базы отдыха, дачного кооператива, садоводческого товарищества, приусадебной территории жилого дома допускается контролируемое разведение костров, размещение специальных приспособлений для размещения горящего угля (мангала, барбекю, гриля и аналогичных) (далее — специальные приспособления для приготовления пищи) при условии:

— принятия мер по нераспространению горения за пределы костра (мангала и т. п.); сухая растительность и мусор, по которому может распространиться огонь, должны быть убраны; в случае сильного ветра, когда возможен разнос искр, костер (мангал и т. п.) разводить не следует;

— осуществления постоянного контроля за процессом горения и обеспечения наличия средств тушения (огнетушитель, емкость с водой, лопата и т. п.);

— после окончания приготовления пищи горящие угли должны быть потушены до полного прекращения тления;

— размещения костров на расстоянии не менее 10 м от зданий (сооружений), 20 м от лесных массивов, 30 м от скирд сена и соломы;

— размещения специальных приспособлений для приготовления пищи на расстоянии не менее 4 м от зданий (сооружений).

Соблюдение данных требований позволит избежать пожара.

Подготовила Татьяна Гатова, фото автора

Важно знать

Согласно ст. 15.57 КоАП Республики Беларусь, незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов на земельных участках влечет наложение штрафа в размере от десяти до сорока базовых величин (размер базовой величины — 21 руб. — Авт.).

Согласно ч. 1 ст. 23.56 КоАП Республики Беларусь, нарушение законодательства о пожарной безопасности, в том числе обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин.

Согласно ч. 2 ст. 23.56 КоАП Республики Беларусь, нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их выполнение, повлекшее возникновение пожара, влечет наложение штрафа в размере от тридцати до пятидесяти базовых величин.