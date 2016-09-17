«Наша служба и опасна, и трудна…»

Сотрудники Первомайского РУВД города Минска провели день открытых дверей для учащихся столичных школ № 115 и 191.

Ребят встретил старший участковый инспектор ИДН Первомайского РУВД майор милиции Дмитрий Шут. Он рассказал об истории создания и развития районного УВД, о службах и подразделениях, которые входят в его состав, о людях, обеспечивающих правопорядок на территории района.

Особое место — мемориальный комплекс «Аллея памяти». Здесь размещено два постамента с бюстами погибших милиционеров: старшего сержанта милиции Михаила Богули, который погиб 18 марта 1993 года, защищая своих товарищей, и старшего лейтенанта милиции Павла Груздева, погибшего в 2014 году при несении службы.

— Этот комплекс — не только дань памяти и уважения погибшим при исполнении служебного долга сотрудникам милиции, но и первый подобный мемориал в столице, открытый на территории районного управления, — подчеркнул Дмитрий Шут.

Перед учащимися выступил начальник ОГАИ Первомайского района г. Минска подполковник милиции Вячеслав Гаврош, который рассказал ученикам о профилактических мероприятиях, направленных на сокращение детского дорожно-транспортного травматизма. Старшеклассники закрепили знания правил дорожного движения и безопасного поведения на дороге.

Как отметила ведущий специалист по агитации и пропаганде ОГАИ Первомайского РУВД г. Минска Екатерина Журимская, особый интерес у несовершеннолетних гостей вызвала возможность почувствовать себя в роли инспектора ДПС — посидеть в патрульном автомобиле ГАИ. Надолго задержались ребята у мотоцикла, каждый сделал селфи со спецтранспортом дорожной милиции. Ребята с удовольствием примеряли бронежилеты, каски. Участникам мероприятия была предоставлена возможность понаблюдать за работой оперативно-дежурной части, экспертов‑криминалистов и следственно-оперативных групп.

Константин Егоров, фото автора