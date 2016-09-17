РЭБ: бойцы невидимого фронта

В эти дни на полигоне Доманово активное участие в командно-штабном учении Вооруженных Сил принимают военнослужащие 16‑го отдельного полка радиоэлектронной борьбы (с самолетными средствами). Наши корреспонденты побывали в позиционном районе бойцов невидимого фронта.

Место временного базирования рэбовцы оборудовали согласно всем правилам размещения подразделений в полевых условиях: полевая кухня, медицинский пункт, полевая комната досуга и информирования… Военная техника настолько хорошо замаскирована в лесу, что заметить ее издали невозможно.

Сопровождающий офицер провел нас по незаметной тропинке, и вскоре мы были около входа в лагерь. Проверка документов — и мы у командира полка полковника Юлия Гвоздя.

— На командно-штабном учении, помимо ведения радио- и радиотехнической разведки средств воздушного нападения условного противника и противодействия им, мы также ведем противоборство с диверсионными группами, которые активно пытаются «подорвать» нашу боевую работу, — объяснил столь строгий пропускной режим в лагере Юлий Михайлович.

Стоит отметить, что этот полк по сравнению с другими воинскими частями Вооруженных Сил молод. Но даже за короткий срок военнослужащие обрели хороший опыт в ратном деле, стали настоящими профессионалами.

В частности, по итогам боевой подготовки за 2015–2016 учебный год полк занял первое место среди воинских частей боевого обеспечения ВВС и войск ПВО.

…Наблюдали за работой профессионалов — и у нас не осталось сомнений в том, что у условных истребителей, штурмовиков или вертолетов противника нет шансов остаться незамеченными. Они будут обезврежены без единого выстрела!.. Ведь у рэбовцев есть множество способов сорвать выполнение ими заданий, «помочь» им потерять связь и заставить «вслепую» летать над интересующим противника объектом.

— Учения подобного характера проводятся с нами ежегодно, поэтому опыт работы в полевых условиях у нас есть, — отметил полковник Юлий Гвоздь. — Перед тем как прибыть сюда, мы подготовили и проверили вооружение и военную технику. Личный состав прошел тщательную подготовку.

Было видно, что военнослужащие полка проявляют немалую старательность при выполнении повседневных задач в ходе КШУ. Все они понимают: от результата работы каждого специалиста зависит оценка всего воинского коллектива.

Среди участников учения есть не только опытные специалисты, но и молодые лейтенанты.

— Выпускник Военной академии лейтенант Руслан Кудако проходит боевое крещение на Домановском полигоне сразу после выпуска. Главное, что у вчерашних выпускников Военной академии есть желание учиться ратной науке, а для этого лучшего учебного места, чем полигон, не найти, — подчеркнул Юлий Михайлович.

Полковник Юлий Гвоздь рассказал также о том, что в КШУ принимает участие экипаж, который недавно участвовал в соревнованиях по полевой выучке среди воинских частей РЭБ в Российской Федерации. Там наш боевой расчет станции помех СПН‑4 под руководством прапорщика Александра Ячника успешно выполнил нормативы по тактико-специальной и специальной подготовке. Среди двадцати соперничавших команд военнослужащие 16‑го отдельного полка РЭБ заняли второе место.

— В своих подчиненных я полностью уверен, — отметил в беседе полковник Юлий Гвоздь. — Все задачи, которые выполняем на этом командно-штабном учении, нами уже отрабатывались много раз.

Старший лейтенант Александр Гончаров, «Ваяр», фото Ирины Малиновской

Говорят участники учения

Рядовой Артём Вовк:

— Только здесь, на командно-штабном учении, я понял по-настоящему весь смысл боевой подготовки в армии. На полигоне все нужно делать быстро, четко, правильно. Считаю, что каждый солдат должен побывать на таких учениях, ощутить на себе полигонный быт. Здесь проявляется самодисциплина и крепнет осознание того, что защищать Родину — непростой труд!

Хочу передать привет своим родителям — маме Галине Васильевне и отцу Андрею Геннадьевичу. Дорогие мои, у меня все хорошо. Обещаю показать себя достойным солдатом!

Младший сержант Семён Михеёнок:

— На полигоне тяжелая, но интересная учеба. Лично для меня как младшего командира это хорошая возможность попрактиковаться на деле в управлении личным составом и обрести отличную воинскую выучку!

Тоже хочу передать привет друзьям, родным и близким. Будьте спокойны — мы свою задачу выполним!