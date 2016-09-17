Такую охрану не проведёшь

17.09.2016 Боевая подготовка, Свежий выпуск #

Нынешний учебный год для воинского коллектива 250‑го отдельного батальона охраны и обслуживания управления Западного оперативного командования ознаменован интенсивной и, что немаловажно, качественной боевой подготовкой. Вот и сейчас личный состав этой воинской части принимает активное участие в командно-штабном учении Вооруженных Сил. Среди отрабатываемых вопросов — охрана и оборона важных объектов, обеспечение деятельности управления ЗОК в ходе учения.

Бдительно несет службу стрелок рядовой Александр Копытич

Бдительно несет службу стрелок рядовой Александр Копытич

Уже в первые дни КШУ военнослужащие батальона в полной мере продемонстрировали профессионализм и воинское мастерство, образцово справляясь со всеми поставленными задачами.

Как рассказал заместитель командира воинской части по идеологической работе подполковник Дмитрий Поплавко, добросовестно несут службу в ходе КШУ, выполняя задачи по патрулированию района его проведения, охране и обороне, военнослужащие контрактной службы командиры отделений сержанты Александр Лыщик и Виктор Бородин. Они уверенно руководят вверенным личным составом срочной службы. На своих младших командиров равняются стрелки рядовые Денис Андриевский, Антон Пичко, Игорь Савицкий… На совесть выполняет свои должностные обязанности и водитель автобуса старший прапорщик запаса Александр Трохимик.

…Возле шлагбаума прибывающие автомобили и личный состав встречал командир отделения младший сержант Дмитрий Якимович.

Командир отделения младший сержант Дмитрий Якимович на охране важного объекта

Командир отделения младший сержант Дмитрий Якимович на охране важного объекта

Среди участников этого учения — и стрелок роты охраны рядовой Александр Копытич. Он уроженец областного центра Принеманья, недавний выпускник Гродненского государственного профессионально-технического колледжа приборостроения. Был призван в Вооруженные Силы лишь четыре месяца назад, но уже вполне успешно освоил воинское ремесло, умело справляется с порученными ему задачами.

— Я горжусь тем, что принимаю участие в столь крупном учении, — отметил Александр Копытич. — Как и мои товарищи, настроен выполнить все предстоящие в ходе КШУ задачи на самом высоком уровне.

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр», фото автора

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