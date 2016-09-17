Такую охрану не проведёшь

Нынешний учебный год для воинского коллектива 250‑го отдельного батальона охраны и обслуживания управления Западного оперативного командования ознаменован интенсивной и, что немаловажно, качественной боевой подготовкой. Вот и сейчас личный состав этой воинской части принимает активное участие в командно-штабном учении Вооруженных Сил. Среди отрабатываемых вопросов — охрана и оборона важных объектов, обеспечение деятельности управления ЗОК в ходе учения.

Уже в первые дни КШУ военнослужащие батальона в полной мере продемонстрировали профессионализм и воинское мастерство, образцово справляясь со всеми поставленными задачами.

Как рассказал заместитель командира воинской части по идеологической работе подполковник Дмитрий Поплавко, добросовестно несут службу в ходе КШУ, выполняя задачи по патрулированию района его проведения, охране и обороне, военнослужащие контрактной службы командиры отделений сержанты Александр Лыщик и Виктор Бородин. Они уверенно руководят вверенным личным составом срочной службы. На своих младших командиров равняются стрелки рядовые Денис Андриевский, Антон Пичко, Игорь Савицкий… На совесть выполняет свои должностные обязанности и водитель автобуса старший прапорщик запаса Александр Трохимик.

…Возле шлагбаума прибывающие автомобили и личный состав встречал командир отделения младший сержант Дмитрий Якимович.

Среди участников этого учения — и стрелок роты охраны рядовой Александр Копытич. Он уроженец областного центра Принеманья, недавний выпускник Гродненского государственного профессионально-технического колледжа приборостроения. Был призван в Вооруженные Силы лишь четыре месяца назад, но уже вполне успешно освоил воинское ремесло, умело справляется с порученными ему задачами.

— Я горжусь тем, что принимаю участие в столь крупном учении, — отметил Александр Копытич. — Как и мои товарищи, настроен выполнить все предстоящие в ходе КШУ задачи на самом высоком уровне.

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр», фото автора