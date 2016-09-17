Воздушные «бинокли» командиров

Сегодня начался второй этап командно-штабного учения Вооружённых Сил. В ходе него командиры и начальники всех уровней будут практически отрабатывать вопросы управления войсками в ходе решения задач учения. И одна из них — использование новейших беспилотных авиационных комплексов для вскрытия объектов и целей противника.

Беспилотная авиация работает на пяти точках в разных областях Беларуси. В учении принимают участие БАК «Москит», «Беркут‑2», «Формула» и «Бусел».

Как рассказал начальник управления применения и развития беспилотных авиационных комплексов Вооруженных Сил полковник Игорь Завидняк, данные комплексы применяются в интересах общевойсковых командиров, а также подразделений сил специальных операций Вооруженных Сил.

— На сегодняшний день беспилотные авиационные комплексы достаточно качественно выполняют поставленные задачи, — пояснил офицер. — С помощью современных систем появилась возможность оперативно мониторить местность, определять цели, передавать координаты войскам и выдавать результаты огневого поражения этих целей. Недавно в ходе учения именно благодаря возможностям таких комплексов удалось вскрыть работу диверсионно-разведывательной группы условного противника.

Важную роль в выполнении таких задач играют опытные специалисты. Именно они способны обнаружить на аэрофотоснимке несвойственные для местности тени, маскировочные сети и следы пребывания людей, передвижения техники.

— Толковый оператор сегодня — на вес золота, — продолжил полковник Завидняк. — Таких специалистов успешно готовят в 927‑м центре подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов.

К слову, в этом году на учении впервые используется новый беспилотный авиационный комплекс «Бусел», разработанный отечественным предприятием «Мидивисана». По словам начальника управления применения и развития беспилотных авиационных комплексов Вооруженных Сил, подобного по функционалу аппарата в Беларуси попросту нет.

— Мы очень ждали этот комплекс и очень рады, что производитель успел поставить первые образцы до начала КШУ, — отметил офицер. — Результаты использования этого комплекса в ходе учения позволят нам проверить его реальную эффективность в условиях, приближенных к боевым.

Первые несколько «самолетов» (именно так называют специалисты беспилотные летательные аппараты самолетного типа) поступили в этом году на вооружение 31‑го навигационно-топографического центра. Заказчиком умной крылатой машины выступило навигационно-топографическое управление Генерального штаба Вооруженных Сил.

— Данный комплекс был разработан с целью повышения оперативности создания и доведения до органов военного управления геопространственной информации, — поделился первыми впечатлениями от использования новейшего БАК начальник навигационно-топографической службы Вооруженных Сил — начальник навигационно-топографического управления Генерального штаба Вооруженных Сил полковник Юрий Логвинович.

Комплекс состоит из технологического модуля, где непосредственно осуществляется управление беспилотными летательными аппаратами и в режиме реального времени осуществляется мониторинг местности, и модуля жизнеобеспечения, предназначенного для отдыха личного состава и подготовки специалистов к полетам. Сами же «самолеты» входят в комплекс оперативного мониторинга местности. Имеется в составе этого БАК и выносная топогеодезическая техника.

— Комплекс предназначен для мониторинга местности, в том числе посредством ведения съемки с использованием фото-, видео- и инфракрасной аппаратуры, — подчеркнул полковник Логвинович. — Его возможности позволяют также создавать фотодокументы местности по материалам, полученным с беспилотного летательного аппарата, а еще создавать и оперативно исправлять цифровую информацию о местности.

К плюсам данного БАК можно отнести и такой факт: он способен беспрерывно находиться в воздухе до десяти часов! При этом так называемого запаса хода хватает на тысячу километров. Это позволяет создавать фотодокументы на большие участки местности, фактически это то, что нужно современным органам военного управления.

Управляют работой комплекса два офицера-оператора. Один из них — выпускник военного факультета в БГУ капитан Андрей Волосевич. У этого офицера уже есть богатый опыт использования авиационных комплексов — ранее он осуществлял управление «Беркутом» и «Формулой». Вероятно, именно поэтому Андрей Волосевич и был назначен старшим сводного расчета подвижного навигационно-топографического комплекса «Бусел» на время командно-штабного учения.

— Управление современным авиационным комплексом осуществляется не джойстиком, как многие думают, а в автоматическом режиме, — рассказал капитан Волосевич. — На карте, которая выводится на мониторы в модуле, можно в режиме реального времени задавать контрольные точки, через которые должен пройти «самолет». Так формируется полетное задание. После взлета на экране видно, как аппарат перемещается в пространстве, видны на мониторе и все данные о работе беспилотного авиационного комплекса. Также в отдельном окне демонстрируется видеозапись местности. Мы первыми получили этот комплекс, но я уже убедился в том, что управлять им гораздо проще, чем другими известными мне БАК: «Бусел» более тяжелый, поэтому он не подвержен отклонениям от маршрута из-за ветра. Благодаря большей по сравнению с аналогами массе носимого оборудования качество видеозаписи и фотосъемки стало заметно лучше. Я горжусь тем, что мне выпала честь первым опробовать работу этого комплекса в ходе командно-штабного учения!

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото автора