Зачистка и блокирование

На полигоне Лепельский в рамках командно-штабного учения Вооружённых Сил Республики Беларусь продолжаются мероприятия боевой подготовки с 19‑й отдельной гвардейской механизированной бригадой. В ходе одного из этапов учения отрабатывались вопросы организации вывода мирного населения из условного населенного пункта, занятого незаконными вооружёнными формированиями. За совместными действиями подразделений Вооружённых Сил и внутренних войск МВД наблюдал министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков.

По замыслу, незаконные вооруженные формирования заняли условный населенный пункт Жилино с целью склонения мирного населения на свою сторону. Представители Вооруженных Сил и Министерства внутренних дел должны были провести переговоры о выводе мирного населения из опасного периметра, а в случае несогласия сепаратистов с выдвинутыми условиями — провести операцию по зачистке и блокированию города.

Как отметил заместитель командующего войсками Северо-Западного оперативного командования полковник Владимир Кулажин, одной из целей отработки данного тактического маневра является тесное взаимодействие подразделений Вооруженных Сил и внутренних войск МВД по обеспечению безопасности государства и устранению возможных угроз.

— На этом этапе мы отрабатываем реальные практические действия, исходя из анализа форм и способов ведения современных вооруженных конфликтов, — рассказал полковник Владимир Кулажин. — Немаловажно, что в данном маневре принимают участие военнослужащие со стороны как Вооруженных Сил, так и Министерства внутренних дел. Это взаимодействие необходимо для создания единой системы управления межведомственными подразделеними в интересах обеспечения защиты государства.

Старший лейтенант Ян Горбанюк, «Ваяр», фото автора