Атакует крылатая гвардия (Видео)

В рамках проведения командно-штабного учения Вооруженных Сил на полигоне Осиповичский военнослужащие отдельного гвардейского десантно-штурмового батальона 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады практически отработали алгоритм действий по охране и обороне государственно-значимых объектов, провели поиск условного незаконного бандформирования с последующим его блокированием и принуждением к сдаче.

За действиями воинов‑гвардейцев с вышки полигона наблюдал командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майор Вадим Денисенко.

…В течение вот уже нескольких суток на этом полигоне звучат выстрелы и взрывы, слышны отрывистые команды: «Периметр!»…

В районе охраны и обороны нефтеперекачивающей станции, находящейся под охраной одной из рот отдельного десантно-штурмового батальона гвардии капитана Евгения Прачкина, диверсионно-разведывательной группой «противника» под покровом темноты были совершены попытки проникновения на объект. Как минимум дважды за ночь «неприятель» беспокоил десантников. Однако группы охранения действовали четко и слаженно, поэтому ни один из «диверсантов» не смог просочиться к цели.

К утру следующего дня «противник» мобилизовал все силы. «Террористы» стали выдвигаться к нефтеперекачивающей станции. Но были обнаружены беспилотным летательным аппаратом! Информацию об этом незамедлительно получил ротный.

В небо взлетела красная «сигналка»: «Взвод, к бою!». Застрочили автоматы и пулеметы. На арене учебно-боевых действий появились БТР‑80. Бой начался!..

Хладнокровный и успешный огонь велся недолго: «боевики» оказались явно не готовы к такому повороту событий и поэтому решили отходить мелкими группами.

…Командир отдельного гвардейского десантно-штурмового батальона 38 одшбр гвардии подполковник Андрей Власенков ставит задачу подчиненным на поиск, блокирование и уничтожение «неприятеля».

С командной вышки панорама учебного боя, который ведут подразделения батальона, видна как на ладони. По вводной комбата необходимо было взять под строгий контроль зону ведения боевых действий.

На помощь гвардейцам выдвинулись вертолеты Ми‑8. Брестские десантники практически отрабатывали взаимодействие с экипажами винтокрылых машин. В частности — наведение авиации, действия воздушной поисково‑штурмовой группы.

Кроме того, было принято решение с помощью авиации оказать информационное воздействие на «противника». На базовый лагерь НВФ были сброшены агитлистовки, в них «диверсантам» было выдвинуто требование сложить оружие. По громкой связи также проводилось информационно-психологическое воздействие с целью принуждения «боевиков» к сдаче.

«Противник» на предложение сложить оружие ответил огнем. Поэтому комбат принял решение уничтожить незаконное вооруженное формирование…

Вдруг раздался оглушительный грохот — начали работать артиллеристы и минометчики. Линия черных разрывов на горизонте еще больше вдохновила десантников. И вновь за дело взялись бронетранспортеры, стрельба которых просто оглушала.

В итоге «противник» оказался разбит. Десантники приступили к зачистке района. Подразделение и эту задачу выполнило.

По словам заместителя командира 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады гвардии полковника Юрия Бурнашева, ценность данного учения в том, что и командиры, и личный состав приобретают здесь важный практический опыт.

— В наши дни мир полон сюрпризов, и наша главная задача — быть готовым ко всему. На данный момент не отмечено ни одного сбоя в организации учебного процесса. На высоком уровне было организовано взаимодействие между нашими военнослужащими и авиацией, — сообщил Юрий Викторович. — Управление подразделениями не вызывает нареканий, хотя совершенствованию тактики нет предела. Каждый гвардеец — от командира батальона до рядового солдата — выполнил свои обязанности на высоком профессиональном уровне.

* * *

В тот день полигон Осиповичский посетили руководитель командно-штабного учения начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Олег Белоконев и помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах — начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны генерал-майор Александр Гура.

Руководитель учения побывал на пункте управления командования сил специальных операций Вооруженных Сил, где заслушал доклад начальника штаба — первого заместителя командующего ССО полковника Александра Науменко о выполнении практических мероприятий и задач по предназначению в ходе КШУ.

Не остались без внимания руководителя учения и вопросы быта, размещения гвардейцев‑десантников.

Генерал-майор Олег Белоконев поощрил наиболее отличившихся в ходе КШУ военнослужащих.

Капитан Олег Некало,

«Ваяр», фото автора