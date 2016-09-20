Атланты держат небо…

На проходящем в Вооруженных Силах командно-штабном учении основным средством поражения воздушного «противника» являются войска противовоздушной обороны. Наш корреспондент побывал там, где в рамках КШУ под Полоцком отрабатывали задачи по охране воздушных рубежей военнослужащие 1‑го и 3‑го зенитных ракетных дивизионов 147‑й зенитной ракетной бригады.

Дополняя друг друга

На сегодня специалистами этой бригады проделан большой объем работы по благоустройству полевого лагеря, пункта питания личного состава, маскировке вооружения и военной техники, оборудованию охраны и обороны позиций. Но особо важная роль отведена, несомненно, организации боевого дежурства. Впервые дивизион ЗРК С‑300В выполнял боевые задачи по предназначению с приданным для усиления зенитным ракетным комплексом «Оса-АКМ».

Оценить качество организации и ведения боевого дежурства хранителями неба 147 зрбр под Полоцком в минувшую субботу прибыл командующий Военно-воздушными силами и войсками ПВО генерал-майор Олег Двигалев.

— В такой группировке 147‑я зенитная ракетная бригада участвует в учении впервые, — отметил он. — Поставленные задачи выполняет смешанное подразделение. Во время командно-штабного учения Вооруженных Сил в ходе отражения удара воздушного «противника» и работы по контрольным целям зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» и зенитный ракетный комплекс С‑300В прекрасно дополняют друг друга. Расчеты подготовлены, демонстрируют стремление выполнить все задачи, причем качественно. Считаю, что на данный момент у военнослужащих, которые здесь находятся, все получается, они и в дальнейшем будут выполнять все задачи на самом высоком уровне.

«Противник» не пройдет!..

…Боевые позиции зенитных ракетных батарей расположены на удалении от командного пункта, эти подразделения несут боевое дежурство, автономно охраняют и обороняют позиции от условных диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Эта ответственная и требующая особого внимания работа осуществляется, кроме личного состава бригады, военнослужащими, призванными из запаса. Как отметил майор Сергей Каткевич, запасники с поставленными задачами справляются должным образом, проявляют старание и разум­ную смекалку.

— На полигоне с нами находится более двадцати таких военнослужащих, — подчеркнул офицер. — Есть среди них и те, кто служил в воздушно-десантных войсках ранее, что, несомненно, позволяет им, опираясь на опыт прежней службы, зная тонкости и нюансы этого сложного ремесла, умело защищать вверенные боевые позиции от ДРГ «противника».

К слову, с первого дня КШУ боевые позиции и полевой лагерь дивизиона регулярно подвергался нападениям условных ДРГ. На днях командир отделения сержант Александр Питяков, находясь в засаде по охране и обороне многоканальной станции наведения ракет, заметил крадущегося «противника», который пытался нарушить своими действиями обычный уклад жизни лагеря… Сержант «уничтожил» его, предотвратив тем самым попытку закладки взрывного устройства под технику, которая уже спустя несколько часов осуществляла боевую работу по контрольным воздушным целям.

На защите родных небес

К борьбе с диверсантами и низколетящими воздушными целями привлекаются расчеты зенитных установок ЗУ-23-2.

— Находясь на боевом посту, я веду наблюдение за вверенным мне участком местности и воздушного пространства, — рассказал рядовой Олег Шинкоренко. — При появлении низколетящих целей (вертолетов или беспилотных летательных аппаратов «противника»), техники ДРГ я докладываю командиру взвода охраны — и при получении команды открываю огонь на поражение.

Контроль же за воздушной обстановкой в небе осуществляется опытным и предприимчивым расчетом радиолокационной станции П‑19, начальником которого является прапорщик Виктор Зуёнок.

— Это не первое мое учение, поэтому чувствую себя уверенно, — признался военнослужащий. — На станции расчеты несут круглосуточное дежурство. Ведем разведку воздушного пространства и выдачу информации на командный пункт дивизиона…

Вблизи лесного массива во всем своем грозном величии развернуты зенитные ракетные комплексы С‑300В. Как атланты из широкоизвестной песни Александра Городницкого, они держат небо… под защитой! В тандеме под прикрытием ЗРК «Оса-АКМ» они осуществляют поиск, взятие на сопровождение и «уничтожение» летательных аппаратов.

Расположенные рядом с многоканальной станцией наведения ракет пусковые установки грозно глядят в небо…

Успешная работа зенитного ракетного комплекса С‑300В по охране и обороне воздушных рубежей зависит от слаженных действий боевых расчетов. Командир батареи старший лейтенант Сергей Клюсов уже не первый год умело руководит подчиненными.

На днях во время боевой работы по контрольным целям его расчеты успешно справились с поставленной задачей. Все контрольные цели были условно обстреляны, что и является главным показателем высокого уровня практической подготовки личного состава и слаженности подразделения. А это, в свою очередь, — гарантия того, что наше небо под надежной защитой.

«Цель уничтожена!»

Для командира расчета ЗРК «Оса-АКМ» старшего лейтенанта Виктора Яковука данное учение — хорошая возможность обогатиться опытом не только воспитания личного состава, но и работы на технике, с которой он уже на «ты».

А вот расчет лейтенанта Евгения Балинского впервые участвует в учении такого масштаба. Впрочем, этот молодой офицер и его подчиненные успешно выполнили поставленную задачу по обнаружению и уничтожению цели условного противника.

По словам командира 3‑го дивизиона подполковника Ивана Журавского, личный состав в любое время и в любых условиях готов к выполнению поставленных задач.

Капитан Вадим Опарин, «Ваяр»,

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