КШУ: в небе и на земле

Согласно розыгрышу практических действий, военнослужащие отдельного гвардейского парашютно-десантного батальона 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады заблокировали крупное незаконное вооруженное формирование.

Представители условного НВФ предприняли отчаянные попытки прорыва участков блокирования. В целях поддержки подразделений отдельного гвардейского парашютно-десантного батальона была выделена штурмовая авиация — два самолета Як‑130.

Заместитель командира батальона по воздушно-десантной подготовке гвардии капитан Денис Кошиль в момент подлета авиации обозначал дымами передний край рубежа блокирования подразделениями.

— Это делается для того, чтобы летчики случайно не нанесли урон нашим войскам, — отметил Денис Анатольевич.

Полковник Виктор Слободской, старший инспектор-летчик 1‑го отдела управления авиации командования ВВС и войск ПВО, участвующий в КШУ в качестве помощника участкового посредника по авиации, внимательно следил за действиями летчиков.

— Военнослужащие действовали в условиях, приближенных к боевым, — подчеркнул офицер в беседе. — Экипажи самолетов Як‑130 выполнили поставленную задачу с использованием тактических приемов, разработанных совместно с руководителем полетами на полигоне, начальником воздушно-огневой и тактической подготовки в/ч 19764 гвардии подполковником Денисом Бобкиным, и с учетом складывающейся обстановки.

Выполнение поставленной задачи складывалось из ряда элементов: выход экипажей самолетов на цель в заданное время, построение повторных маневров для выполнения атак наземной цели, маневры безопасности после выполнения атак, взаимодействие с руководителем полетами на полигоне. С поставленной задачей летчики справились на оценку «отлично».

В результате грамотных и слаженных действий в небе и на земле НВФ было полностью уничтожено.

Старший лейтенант

Сергей Деминский, «Ваяр», фото автора