Найти и уничтожить!..

Командиру отдельного гвардейского парашютно-десантного батальона 103 овдбр поступила информация по данным маневренных групп РЭР о предполагаемом местонахождении условного незаконного вооруженного формирования (НВФ). Офицер принял решение на проведение воздушной разведки силами расчета беспилотного авиационного комплекса, разведывательной поисковой группы мобильной роты и двух вертолетно-поисковых штурмовых групп.

Разведчики выяснили точное местонахождение боевиков, после этого военнослужащие батальона блокировали данный район. Огневое поражение НВФ нанесла приданная гаубичная артиллерийская батарея смешанного артиллерийского дивизиона.

— Вертолетно-поисковые штурмовые группы совместно с атакующими группами мобильных рот уничтожили основные силы условного противника в заблокированном районе, — отметил заместитель начальника 1‑го отдела главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил подполковник Владимир Гребенчук. — Было организовано преследование разрозненных групп НВФ, когда они предприняли попытку уйти на сопредельную территорию.

Особенностью розыгрыша данного эпизода командно-штабного учения Вооруженных Сил стало применение разнородных сил и средств (радиоэлектронная разведка, воздушная разведка с помощью беспилотного авиационного комплекса, иные разведывательные органы). Для поиска, преследования и уничтожения НВФ использовались как наземные, так и вертолетно-поисковые штурмовые группы.

Старший лейтенант

Сергей Деминский, «Ваяр»,

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