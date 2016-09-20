Не подвели!..

В ходе командно-штабного учения Вооруженных Сил военнослужащим 276‑го отдельного батальона охраны и обслуживания (аэродрома) выпала честь быть базовой воинской частью для проведения маневров группировки войск Вооруженных Сил и других воинских формирований. Аэродром Боровцы стал ареной практических действий войск. Для отработки вопросов управления войсками был создан участковый штаб руководства учения, и посреднический аппарат управлял действиями всей группировки войск, сосредоточенной в районе этого участка практических действий.

Военнослужащие и гражданский персонал под командованием полковника Александра Скользаева выполнили широкий спектр задач для обеспечения и отработки поставленных задач в ходе КШУ. В первую очередь это прием и размещение личного состава, прибывшего на аэродром, его тыловое обеспечение.

…После освобождения

аэродрома от условного незаконного вооруженного формирования, были выполнены работы по восстановлению нарушенной боеспособности, готовности к приему и обеспечению авиации. А уже по окончании передислокации отдельного парашютно-десантного батальона 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады в другой позиционный район охрана и оборона аэродрома осуществлялась силами личного состава 276 обоо(а). В дальнейшем выполнялись задачи по поддержанию аэродрома в эксплуатационной готовности для приема и обеспечения авиации Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, охране объектов и инфраструктуры.

Специфической и очень ответственной задачей явилось аэродромно-техническое и материальное обеспечение вертолетов, выполняющих задачи в рамках проведения КШУ. Заправка и запуск вертолетов Ми‑8 с помощью топливозаправщиков и аэродромных подвижных электроагрегатов зачастую происходили на неподготовленных площадках вне аэродрома. Военнослужащим довелось производить обеспечение авиации в ходе КШУ и на других участках практических действий войск, расположенных в Витебской области (участок местности Дретунь, полигоны Лосвидо и Лепельский).

По словам заместителя командира части по вооружению — начальника технической части майора Александра Грищени, на первый взгляд задачи эти не боевые, но они очень важны, так как без присутствия на площадке квалифицированных специалистов ни один летательный аппарат ввысь не поднимется.

Большая работа в ходе учения выполнена специалистами узла связи и радиотехнического обеспечения под руководством начальника этого подразделения майора Сергея Кирея. Практически были отработаны мероприятия по развертыванию аппаратных и станций связи, открытию радиорелейных направлений.

Добавим: после «освобождения» аэродрома Боровцы на импровизированной сцене на плацу прошел концерт для участников КШУ на этом участке практических действий, который подготовила концертная группа Военно-воздушных сил и войск ПВО.

Вадим Опарин,

«Ваяр», фото автора