Охрана важного объекта — комплексная задача

Вчера в филиале Института переподготовки и повышения квалификации Университета гражданской защиты МЧС Беларуси отрабатывался очередной эпизод второго этапа командно-штабного учения Вооруженных Сил Республики Беларусь. В ходе него одна из рот 339‑го отдельного гвардейского механизированного батальона 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады совместно с военнослужащими спецподразделения внутренних войск МВД отрабатывала задачи по охране и обороне важного государственного объекта, а также отражала и блокировала диверсионно-разведывательные группы условного противника.

Как рассказал командир мотострелковой роты отдельного механизированного батальона 120 омбр гвардии старший лейтенант Алексей Стефанович, в ходе розыгрыша этого эпизода подразделение под его командованием отрабатывало вопросы противодействия проникновению незаконных вооруженных формирований на особо важный государственный объект. Для этого его подчиненными — командирами взводов — была организована система охраны и обороны и выполнены мероприятия всестороннего обеспечения.

— По замыслу учения, боевикам удалось получить информацию от одного из сотрудников важного государственного объекта об инфраструктуре предприятия без раскрытия системы охраны, — рассказал гвардии старший лейтенант Алексей Стефанович. — На основании этого деструктивными силами была запланирована диверсия на объекте. Нашей задачей было не допустить ее.

Для отвлечения внимания подразделений охраны деструктивные силы под видом гражданского населения провели на конт­рольно-пропускном пункте провокационную акцию. Именно благодаря заранее спланированной операции и полученной незаконным путем информации боевикам все же удалось проникнуть на охраняемый объект. Однако дальше их планы были сломаны — диверсанты столкнулись с сопротивлением мотострелкового подразделения, осуществлявшего охрану, и были вынуждены отступить. Не сумев прорваться к объекту, боевики заминировали и совершили подрыв резервуаров с горючим веществом. Кроме этого, одному из диверсантов удалось осуществить отход вдоль железнодорожных цистерн и под огневым прикрытием других боевиков поджечь несколько цистерн с топливом. Тогда за дело принялись подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

Воспользовавшись суматохой на объекте, группа диверсантов попыталась скрыться с места проведения диверсии, разделившись на две подгруппы. Одна из них, прикрывая отход и отвлекая внимание, ворвалась в административное здание и осуществила захват заложников. Один из преступников, прикрываясь заложником, забрался на крышу и потребовал предоставить возможность выхода группы с территории объекта. А вторая подгруппа, укрываясь в дыму от горящих цистерн, затаилась и ожидала решения старшего группы.

— Оценив сложившуюся ситуацию, командир спецподразделения МВД принял решение на проведение штурма административного здания и освобождение заложников, — продолжил офицер.

Узнав о разгроме группы, озлобленные боевики из второй группы начали действовать жестче и попытались пробраться через внешнее ограждение к автомобилю, но были уничтожены военнослужащими мотострелковой роты отдельного механизированного батальона 120 омбр.

— В результате грамотного руководства командования и мастерства военнослужащих мотострелковой роты во взаимодействии с представителями внутренних войск группа бандитов была обнаружена, блокирована и уничтожена в кратчайшие сроки, — подвел итоги участковый посредник на участке розыгрыша практических действий полковник Алексей Трегуб. — Замечу, что подобного рода задачи отрабатывались и ранее в ходе других учений. Но в таком комплексе подразделения различных ведомств работали впервые.

Капитан

Александр Иванов,

«Ваяр», фото автора