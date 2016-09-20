Стрельба прошла на отлично

Вчера на 174‑м учебном полигоне ВВС и войск ПВО в рамках командно-штабного учения Вооруженных Сил военнослужащие 740‑й зенитной ракетной бригады выполнили боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ». Боевую выучку зенитчиков оценивал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Олег Белоконев.

Накануне военнослужащие 740 зрбр отработали вопросы по прикрытию подразделений в/ч 30151 во время боевой работы по воздушным целям, спланировали действия по отражению нападений диверсионных групп. Боевая стрельба по воздушным целям условного противника для них — самый важный этап учения.

…Зенитные ракетные комплексы С‑300ПС под прикрытием ЗРК «Оса-АКМ» выдвинулись на запасные огневые позиции. Над лесным массивом поочередно начали появляться мишени типа БЛА (беспилотный летательный аппарат). На командном пункте дали команду на уничтожение целей силами ЗРК «Оса-АКМ».

Вооружение было приведено в боевое положение. Ракеты, с громким гулом рассекая воздух, устремились в небо — и через несколько секунд достигли своих целей. Смешанный дивизион продолжил марш по заданному маршруту.

Но и на этом ратные испытания не закончились… Армейскую колонну атаковали диверсионно-разведывательные группы условного противника. Однако силы наземной обороны успешно отразили их атаку. Когда остатки ДРГ попытались ретироваться с поля боя на бронеавтомобилях, по ним открыли огонь из зенитной установки ЗУ‑23-2. Противнику скрыться не удалось.

Прибыв в новый позиционный район, боевые расчеты С‑300ПС развернулись в боевой порядок для ведения противовоздушного боя. В полной боевой готовности замерли и ЗРК «Оса-АКМ».

По итогам боевых стрельб все мишени были поражены. Задачу этого эпизода КШУ успешно выполнили. Отличившиеся в ходе учения военнослужащие были награждены ценными подарками.

Старший лейтенант Александр Гончаров, «Ваяр», фото

Ирины Малиновской