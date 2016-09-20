В ритме боевой подготовки

На полигоне Лепельский продолжается активная фаза мероприятий по боевой подготовке с военнослужащими 19‑й отдельной гвардейской механизированной бригады в рамках командно-штабного учения Вооруженных Сил.

Как отметил заместитель командующего войсками Северо-Западного оперативного командования полковник Владимир Кулажин, на данный момент мотострелковыми подразделениями 19 омбр ведутся разведывательно-поисковые действия по поиску, обнаружению, блокированию, принуждению к добровольной сдаче остатков незаконных вооруженных формирований, прорвавшихся из условного населенного пункта. В случае сопротивления условного противника подразделения готовы применить силу для его уничтожения.

— Поисковые действия ведутся способом «по спирали», что вынуждает условного противника выйти в ограниченный район, в целях его окончательного уничтожения, — пояснил полковник Владимир Кулажин. — В данном тактическом маневре участвуют военнослужащие, призванные из запаса. При этом они показывают высокий уровень полевой выучки, слаженности подразделений.

Впереди у военнослужащих соединения заключительный этап командно-штабного учения, венцом которого станут боевые стрельбы.

Старший лейтенант Ян Горбанюк,

«Ваяр», фото автора