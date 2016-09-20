Вопросов всё меньше

В целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, незамедлительного решения проблемных вопросов, возникающих у граждан, в Беларуси организовано еженедельное (по субботам) проведение прямых телефонных линий. Следует признать: такая форма работы с гражданами приносит конкретные результаты и является одной из самых действенных.

В минувшую субботу состоялась прямая телефонная линия министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Андрея Равкова.

Отметим, что наблюдается устойчивая тенденция снижения общего количество звонков на прямую линию в военное ведомство. Снижение количества людей, обращающихся к министру обороны с просьбой оказать содействие в решении того или иного вопроса, свидетельствует о планомерной системной работе с обращениями граждан в военном ведомстве, а также о внимательном отношении к проблемам каждого человека на местах и умении находить приемлемые варианты их решения.

В основном граждане звонят с просьбой оказания консультативной помощи. Например, жительницу столицы интересовал вопрос предоставления отсрочки от призыва офицерам запаса.

Напомним: в июле текущего года Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал указ, в соответствии с которым в 2016 году на военную службу в Вооруженные Силы будет призвано до 100 офицеров запаса. Цель призыва — проверить качество подготовки граждан на военных факультетах и кафедрах гражданских высших учебных заведений. Кроме того, это даст возможность закрепить знания, полученные офицерами запаса в период обучения, а также повысить уровень профессиональной подготовки мобилизационного резерва.

Согласно действующему законодательству, на военную службу и службу в резерве не призываются граждане, которые в соответствии со статьями 31 и 32 Закона Республики Беларусь «О воинской обязанности и воинской службе» освобождены от призыва на военную службу, службу в резерве либо имеют право на отсрочку от призыва. Текст этого Закона размещен на интернет-портале Министерства обороны Республики Беларусь http://www.mil.by/ru/forces/pravovye_osnovy/zakon/.

Жителя Гродненской области интересовали некоторые нюансы финансового обеспечения военнослужащих. Не остался без внимания и вопрос ветерана Великой Отечественной войны из Витебска, касающийся сохранения исторической памяти.

Отметим главное: все просьбы и пожелания были услышаны и взяты на контроль. Всем позвонившим были даны квалифицированные консультации и подробные разъяснения по обозначенным в обращениях вопросам в соответствии с действующим законодательством. А информация по поступившим в ходе прямой телефонной линии вопросам, на которые не представлялось возможным дать исчерпывающий ответ сразу, будет подготовлена и сообщена обратившемуся гражданину в согласованные с ним сроки.

Напомним, что любой житель республики может адресовать вопрос главе военного ведомства или специалистам структурных подразделений Министерства обороны по e‑mail: modmail@mod.mil.by или посредством электронного обращения на интернет-портале Министерства обороны www.mil.by/ru/el_reception/.

В первую среду каждого месяца проводится личный прием граждан министром обороны Республики Беларусь. Предварительная запись осуществляется по телефонам в Минске (8 017) 297-11-19 и 297-12-12, а также через интернет-портал Министерства обороны или по письменному заявлению.

Подполковник

Елена Затирка,

«Ваяр»