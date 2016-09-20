Задача выполнена – город освобождён!

В минувшую субботу на полигоне Лосвидо, что под Витебском, состоялся розыгрыш учебного боя по освобождению населённого пункта, захваченного условным противником. Он проходил в рамках второго этапа командно-штабного учения Вооружённых Сил нашей страны.

Город, захваченный незаконным вооруженным формированием (НВФ), освобождали гвардейцы механизированного батальона 19‑й отдельной гвардейской механизированной бригады и парашютно-десантного батальона 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

Действия военнослужащих оценивал руководитель учения начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Республики Беларусь

генерал-майор Олег Белоконев.

С высоты командной вышки полигона Лосвидо открывается живописный вид на все просторы полевой академии. Отлично видны огневые городки, тактические поля, различные участки стрельбища. Рядом с командной вышкой расположился и макет небольшого населенного пункта. Именно его, согласно замыслу учения, захватил неприятель. Роль противника досталась военнослужащим одного из разведывательных подразделений наших Вооруженных Сил. По замыслу учения, именно воины механизированного батальона 19‑й отдельной гвардейской механизированной бригады оказались ближе всех к захваченному противником городу.

Командир механизированного батальона гвардии подполковник Дмитрий Михеев получает информацию от разведывательных подразделений бригады. В целях оказания помощи по блокированию отдельных путей отступления неприятеля комбат принимает решение на поддержку батальона группой тактического воздушного десанта из состава парашютно-десантного батальона 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

…На горизонте появляется два вертолета Ми‑8. Где-то за опушкой они высаживают группу десантников. Их задача — скрытно занять предполагаемый рубеж отступления НВФ. Спустя некоторое время в учебном городке Лосвидо тишину нарушает стрельба, взрывы имитационных зарядов. А затем подступы к городу окружают БМП‑2.

— Для переговоров с бандитами приказываю отправить парламентера, — дублируются на вышке указания комбата механизированного батальона на одной из радиостанций.

Появляется безоружный военнослужащий с белым флагом в руках. Уполномоченный вести переговоры с НВФ, он предлагает неприятелю сдаться.

— В случае повиновения мы гарантируем вам сохранение жизни, питание и гуманное обращение, — поясняет в обращении парламентер.

Однако, несмотря на белый флаг и отсутствие в руках оружия, бандиты щедро осыпают парламентера свинцом автоматной очереди. Парламентер все же успевает спастись. После доклада об отказе неприятеля сдаться подполковник Михеев приказывает одной из рот батальона произвести зачистку города. Особое внимание комбат уделяет сохранности жизни мирных горожан.

Вскоре многотонные стальные «коробки» с легкостью утюжат своими траками природные неровности полигона Лосвидо. Однако на одном из рубежей несколько боевых машин, действующих на правом фланге, останавливаются — по замыслу розыгрыша, на пути мотострелков — болото. Гвардейцы спешиваются и уже скрытно, используя складки местности, продолжают выполнять поставленную задачу.

На левых подступах к городу картина обстоит иначе: к этому часу мотострелки уже выстроились в две колонны позади боевой машины и под прикрытием ее огня отражают атаки неприятеля…

Следует отметить, что специальные задачи выполнялись воинами 19‑й отдельной гвардейской механизированной бригады впервые. Действия гвардейцев получили высокую оценку начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — первого заместителя министра обороны Республики Беларусь генерал-майора Олега Белоконева. Наиболее отличившимся военнослужащим были вручены ценные подарки.

Старший лейтенант

Игорь Деменков,

«Ваяр», фото автора