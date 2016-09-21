Брестский десант — на высоте!

В эти дни на полигоне Осиповичский в рамках командно-штабного учения Вооруженных Сил отдельный гвардейский десантно-штурмовой батальон 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады при огневой поддержке артиллерии и штурмовой авиации на этапе боевой стрельбы уничтожил базовый лагерь условного незаконного вооруженного формирования.

По легенде учебного боя, радикально настроенные экстремисты совершили нападение на одну из воинских частей, в результате чего захватили технику, материальные средства, а также некоторое вооружение, в том числе артиллерийские орудия, и приступили к ведению боевых действий.

Отдельный гвардейский десантно-штурмовой батальон 38 одшбр под командованием гвардии подполковника Андрея Власенкова получил задачу обнаружить базовый лагерь террористов и уничтожить их.

Для установления местоположения противника и проведения визуальной разведки в воздух были подняты беспилотные летательные аппараты. С их помощью было получено визуальное подтверждение о местонахождении террористов в квадрате поиска.

На помощь гвардейцам-десантникам пришла штурмовая авиация. Позиции артиллерийских батарей противника были атакованы на предельно малых высотах учебно-боевым самолетом Як‑130. В результате бомбометания артиллерийскую батарею в буквальном смысле разнесло в щепки, НВФ понесло масштабные потери.

Затем силами одного из взводов гвардейцы-десантники провели отвлекающий маневр. Они заманили в лесной массив значительные силы противника, сами же под прикрытием дымов отошли на прежний рубеж. Координаты местоположения условного противника были переданы на командный пункт десантно-штурмового батальона.

Комбатом было принято решение уничтожить боевиков силами приданного артиллерийского подраз­деления. В дело вступила артиллерийская батарея 122‑миллиметровых гаубиц Д‑30. С боевой работой расчеты справились на оценку «отлично».

Отдельные группы боевиков попытались произвести перегруппировку сил, однако командир роты гвардии капитан Евгений Прачкин просчитал такое развитие событий и организовал засаду силами резерва, тем самым не допустив прорыва противника.

Обнаружив базовый лагерь боевиков, гвардейцы заняли позицию для стрельбы. В засаде — гранатометчики, пулеметчики и стрелки. В роли неприятеля — подвижные и неподвижные мишени.

Тишину полигона взорвали выстрелы стрелкового оружия, гранатометов, минометов и батареи ПТУР. Шквал огня обрушили на условного неприятеля гвардейцы-десантники. Оказавшись в котле, противник за считаные минуты был полностью уничтожен.

…Участники учения показали высокие результаты при выполнении поставленных задач. Это подтвердил заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил полковник Виктор Гулевич, отметив уверенные действия военнослужащих десантно-штурмового батальона:

— В ходе КШУ мы убедились в том, что командиры всех уровней правильно уясняют задачу, умеют принимать грамотные решения и руководить подчиненными. На этапе боевой стрельбы десантно-штурмовым батальоном были показаны отличные результаты, и это не может не радовать. Кроме того, хотелось бы отметить действия авиации, которая отработала с высоким качеством.

Успешное выполнение учебно-боевой задачи во многом зависит и от настроя военнослужащих, считает заместитель командира отдельного гвардейского десантно-штурмового батальона по идеологической работе гвардии старший лейтенант Виктор Хурсин:

— На протяжении всего КШУ мы ежедневно проводили анализ морально-психологического состояния личного состава батальона. Несмотря на огромные физические и психологические нагрузки, уровень морально-психологического состояния десантников был неизменно высок, все были настроены на победу. Силами офицеров органов идеологической работы и идеологического актива батальона проводились мероприятия, направленные на укрепление боевого духа и поддержание мотивации на выполнение поставленной задачи. Прямым следствием такого высокого боевого духа, пожалуй, можно считать оценку «отлично», которую получил батальон после завершения самого ответственного испытания — этапа боевой стрельбы.

Капитан Олег Некало, «Ваяр», фото автора