На 174‑м учебном полигоне Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны для участников командно-штабного учения был организован концерт вокальной группы ВВС и войск ПВО

В тот вечер перед зрителями выступили победители и призеры различных музыкальных армейских конкурсов и фестивалей — Людмила Куклева, рядовые ­Павел Конюх, Сергей Туровец, Евгений Пугачёв, Александр Суднеко, прапорщик Екатерина Черник и старший прапорщик Екатерина Чигирь, прапорщик Юлия Залуцкая и ефрейтор контрактной службы Янина Малаш.

В их исполнении прозвучали песни «Войска ПВО», «За веру, за силу!», «Музыка нас связала» и другие.

В завершение концерта начальник 174‑го учебного полигона ВВС и войск ПВО полковник Александр Шинкаренко поблагодарил гостей за атмосферу праздника. Своими впечатлениями поделились и участники командно-штабного учения.

Рядовой Владислав Богданович:

— Для меня этот концерт стал хорошим отдыхом. Такого представления я еще не видел в армии, было очень интересно! Когда вернусь с учения, обязательно расскажу о наших военных артистах своим родным и близким, а также своей любимой девушке Ирине Гавриной. Они очень меня ждут, постоянно спрашивают о моей службе. Уверен, им будет интересно узнать, какой классный концерт нам показали здесь.

Младший сержант Владислав Приходько:

— Спасибо артистам, подняли настроение! Усталость как рукой сняло. Когда их слушал, вспомнил о родном доме, о родителях и любимой девушке Марии… Я ведь скоро увольняюсь в запас. Очень соскучился… Держитесь там. Я скоро приеду. Хорошего настроения!

Сержант Сергей Витковский:

— Я уже не первый раз участвую в учениях. Наша дружная команда справилась со своей задачей на отлично! Спасибо вокальной группе ВВС и войск ПВО за музыкальный подарок!

Старший лейтенант Александр Гончаров, «Ваяр», фото Ирины Малиновской