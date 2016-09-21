«Гвоздики» для боевиков

Вчера на 227‑м общевойсковом полигоне завершился финальный эпизод розыгрыша практических действий второго этапа командно-штабного учения Вооруженных Сил. За действиями военнослужащих 339‑го отдельного гвардейского механизированного батальона 120 омбр со средствами усиления наблюдали министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков и руководитель учения начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Олег Белоконев.

— Перед подразделениями бригады в ходе командно-штабного учения стояли задачи уничтожения условных незаконных вооруженных формирований, выдвигающихся в сторону одного из населенных пунктов, а также охраны особо важных государственных объектов, — отметил заместитель командира 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады подполковник Сергей Савицкий. — В соответствии со складывающейся по замыслу проведения КШУ обстановкой командирами принимались рациональные и обоснованные решения на выполнение данных задач, а подразделения, в свою очередь, успешно их выполняли. Этому способствовало своевременное реагирование командиров на изменения обстановки. В ходе этого учения получен серьезный материал для анализа, обобщив который, мы сможем подвести итоги участия подразделений нашего соединения в КШУ.

По замыслу эпизода, средствами радиоразведки 10‑го отдельного батальона РЭБ была вскрыта работа радиоэлектронного объекта — предположительно там находилось незаконное вооруженное формирование общей численностью до семидесяти человек. Для точного определения сил и средств условного противника за работу принялся расчет беспилотного авиационного комплекса (БАК) «Беркут‑2», который был передан в подчинение командиру отдельного механизированного батальона с целью проведения воздушной разведки.

«Беркут‑2» был принят на вооружение относительно недавно, но уже зарекомендовал себя с положительной стороны. Он способен работать в различных метеоусловиях, производить

аэрофотосъемку местности, вскрывать неподвижные замаскированные объекты и движущиеся цели, выдавать их координаты и целеуказание. Свое «боевое крещение» этот БАК прошел в прошлом году на российских полигонах в ходе учения «Щит Союза — 2015».

— Благодаря грамотным действиям расчета БАК «Беркут‑2» удалось вскрыть выдвижение колонн техники условного противника в направлении одного из крупных городов, а также обнаружить так называемые отряды самообороны, — рассказал начальник управления применения и развития беспилотных авиационных комплексов Вооруженных Сил полковник Игорь Завидняк. — В ходе учения все задачи, поставленные расчетам БАК, выполнялись своевременно, начиная с принятия решения и до самого главного этапа — практической работы над объектом. Замечу: в этом году в учении впервые участвуют молодые, но очень перспективные и грамотные офицеры — выпускники авиационного факультета Военной академии Республики Беларусь старшие лейтенанты Денис Малишевский, Николай Акунец и Роман Козловский. Эти офицеры до начала учения прошли качественную подготовку в 927‑м центре подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов, имеют хорошие навыки и являются классными специалистами. В ходе этого КШУ они еще раз доказали, что способны самостоятельно и качественно выполнять поставленные задачи. Это было отмечено как мной, так и участковыми посредниками и общевойсковыми командирами.

После проведенной расчетом БАК разведки командиром батальона гвардии капитаном Виктором Купрацевичем было своевременно принято целесообразное и обоснованное решение на создание сводной тактической группы для воспрепятствования выдвижению незаконного вооруженного формирования и его уничтожения.

Во время выдвижения на рубеж блокирования подразделениями сводной тактической группы осуществлялся ракетно-бомбовый удар по колонне боевиков с использованием выделенного летного ресурса в составе пары Як‑130. Затем по колонне техники неприятеля открыли огонь танки. В это же время на горизонте показались вертолеты Ми‑8 в/ч 06752.

— В этом розыгрыше была задействована авиация — два самолета Як‑130 и пара вертолетов Ми‑8, — рассказал участковый посредник по авиации, руководитель полетами на полигоне Борисовский полковник Олег Вавринюк. — В их задачу в ходе розыгрыша этого эпизода входило нанесение авиационного удара по колонне условного противника. Подводить итоги применения авиации на КШУ еще рано, нам предстоит провести серьезный и глубокий анализ всех действий. Но уже можно сказать: все поставленные нам задачи выполнялись быстро и качественно. Замечу: на это учение мы старались привлечь молодежь, чтобы она смогла получить как можно больше практического опыта.

Далее по сценарию эпизода по движущейся группе боевиков огневое поражение наносила приданная сводной тактической группе самоходная артиллерийская батарея 310‑й группы артиллерии 120 омбр. Самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика» не давали неприятелю ни единого шанса прорваться вглубь территории или выйти во фланг сводной тактической группы…

Артиллеристам во время учения приходилось работать в условиях нанесения наименьшего вреда инфраструктуре населенных пунктов, исключая потери среди мирных жителей. Это и явилось главной особенностью работы подразделений и воинских частей, подчиненных управлению ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил, в ходе проведенного на нескольких полигонах Беларуси КШУ. Также в ходе учения были успешно отработаны вопросы совместной работы беспилотных авиационных комплексов и подразделений артиллерии — расчет БАК осуществлял оценку результатов огневого поражения.

В результате грамотных и слаженных комплексных действий различных подразделений противник был уничтожен.

— Завершился второй этап командно-штабного учения, но само КШУ закончится после того, как последняя единица техники встанет в парк, будет сдано оружие и документы. Тогда и можно будет говорить об окончательных итогах, — подчеркнул генерал-майор Олег Белоконев. — Если говорить о промежуточных итогах, я могу сказать, что те цели, которые были поставлены, — достигнуты. Также в ходе КШУ был достигнут высочайший уровень взаимодействия между всеми компонентами военной организации государства, система управления еще раз доказала свою дееспособность. Я как руководитель учения итогами доволен!

В завершение розыгрыша одного из эпизодов второго этапа КШУ наиболее отличившиеся военнослужащие были награждены памятными медалями и ценными подарками.

Капитан Александр Иванов «Ваяр», фото автора и Владимира Блинова