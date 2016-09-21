«Из всех родов ты самая земная, и вся надежда нынче на тебя…» (видео)

Свой профессиональный праздник — День мотострелков — военнослужащие 19‑й и 120-й отдельных гвардейских механизированных бригад традиционно отмечают динамичной ратной учёбой в полевых условиях. И в ходе закончившейся вчера активной фазы командно-штабного учения Вооружённых Сил командование соединения дало высокую оценку действиям мотострелковых подразделений.

Как отметил командир 19 омбр гвардии полковник Андрей Латышев, сентябрь для его подчиненных насыщен знаковыми праздниками. 75‑летие со дня образования воинской части, День танкистов, День мотострелков… Отрадно, что такие значимые для прославленного соединения праздники совпали с проходящим в Вооруженных Силах командно-штабным учением.

— Хочется от души поздравить всех военнослужащих, кто имеет отношение к «царице полей» — пехоте. Благодаря усилиям мотострелков нашего соединения мы неизменно показываем высокие результаты на проводимых учениях, — обратился к подчиненным гвардии полковник Андрей Латышев. — Закончилось это командно-штабное учение — и в очередной раз наши гвардейцы и, конечно же, мотострелки проявили высокий профессионализм при выполнении учебно-боевых задач.

Да, мотострелки постоянно заняты на полигоне ратной учебой. В лагерь бригады прибывают только поздно вечером, чтобы обслужить вверенную бронетехнику, а затем, набравшись сил, снова отправиться совершенствовать свое мастерство, оттачивать навыки… В одну из свободных минуток с виновниками сегодняшнего торжества переговорить мне все же удалось. И они охотно поделились впечатлениями о ратных буднях.

Командир мотострелковой роты гвардии старший лейтенант Александр Шевцов служит в соединении третий год. Встать на военную стезю решил еще в школьные годы — поступил в Минское суворовское военное училище. Затем учился на общевойсковом факультете в Военной академии Республики Беларусь. Главным своим увлечением офицер считает спорт, он принимает участие во всех соревнованиях по военному многоборью и гиревому спорту.

— Мне здесь нравится! Многих пугает дальний гарнизон, и напрасно… Хорошие люди вокруг, красивая природа, и, конечно же, в 19 омбр — насыщенная боевая подготовка, — рассказал Александр. — В моем подчинении грамотные военнослужащие, закаленные не одним полевым выходом. Как говорится, без раздумий отправился бы с ними в разведку. Считаю, что в армейском коллективе главное — взаимопонимание, и я рад, что моему подразделению оно присуще. В канун профессионального праздника желаю всем мотострелкам успешно выполнять поставленные задачи в любом месте и в любое время.

О своей службе поведал и заместитель командира мотострелкового взвода гвардии сержант Егор Артюх. В бригаде Егор служит уже полтора года. За это время, с его слов, в армии он почерпнул много нового для себя, а также нашел друзей на всю жизнь.

— Я мотострелок-гвардеец и горжусь этим, — пояснил в беседе гвардии сержант Артюх. — У нас День мотострелков — главный праздник в году. Сейчас, в рамках командно-штабного учения, мы с особым старанием выполняли поставленные задачи. Признаюсь, порой бывало тяжело — нагрузка немаленькая, но мы ко всему привыкли. Особо хочется отметить профессиональную работу наших командиров, они всегда помогают в сложных ситуациях.

Слова товарища дополнил заместитель командира мотострелкового взвода гвардии младший сержант Олег Кострицкий. Он служит в соединении десять месяцев, а родом парень из Чашникского района, что совсем недалеко от места дислокации бригады.

— Служба проходит очень динамично, мы постоянно выполняем различные задачи на полигоне, — рассказал гвардии младший сержант Кострицкий. — Конечно, бывает нелегко, но полученные впечатления того стоят! А «на гражданке» всегда будет о чем вспомнить. Здесь я обрел и богатый жизненный опыт, который мало где мог бы получить. А еще нашел в армии верных товарищей, с которыми, уверен, буду охотно общаться и после службы. Главное в нашем деле — взаимопомощь и крепкое плечо товарища.

…На полигоне быстро понимаешь, насколько нелегка служба в пехоте, но она запомнится на всю жизнь истинными мужскими чувствами — готовностью прийти на помощь в любую минуту, сплоченностью коллектива… Здесь наши парни становятся настоящими профессионалами — защитниками Родины!

Командование бригады видит хороший знак в том, что празднование Дня мотострелков и на этот раз будет проходить в родных для «пехотинцев» условиях — на полигоне. Вечером состоится чествование, награждение грамотами и памятными сувенирами наиболее отличившихся военнослужащих. Прозвучит много теплых слов в адрес мотострелков — и они их заслужили.





Старший лейтенант Ян Горбанюк, «Ваяр», фото автора