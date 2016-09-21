Красные розы для любимой

В завершающий день командно-штабного учения состоялся совместный концерт Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь и Образцово‑показательного оркестра Вооруженных Сил.

Эти творческие коллективы посетили с концертными программами уже не один полигон. Ну а результат каждого такого выезда всегда одинаков — участники учения встречают артистов в погонах с большой любовью и «в обмен» на музыку и песни дарят им свои улыбки и положительные эмоции.

По словам руководителя ансамбля заслуженного артиста Беларуси полковника Владимира Воропаева, это был шестой по счету концерт в ходе командно-штабного учения Вооруженных Сил.

На полигоне среди артистов были как опытные солисты и танцоры, так и молодые исполнители. Прапорщик Вероника Павлюченко ранее проходила службу по контракту в одном из подразделений 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, неоднократно принимала участие в учениях. В нынешнем году она впервые работает и служит в другой ипостаси — исполняет песни со сцены для участников КШУ.

Ценит такие выезды «в поля» и прапорщик Елена Шевчик, солистка Образцово‑показательного оркестра Вооруженных Сил:

— Самое главное — контакт со зрителем. Это зримое отражение нашей творческой работы, это то, для чего мы и выходим на сцену!..

Во время завершающего концерта заместитель командира автомобильного батальона 361‑й базы охраны и обслуживания (центральных органов военного управления) по идеологической работе капитан Виктор Буткевич встретил среди артистов свою любимую — солистку оркестра Янину Орловскую.

— Это был в прямом смысле приятный и неожиданный сюрприз для меня, тем более что у Янины сегодня день рождения, — рассказал Виктор. — Она душевно исполняла свои песни — и мне даже в какой-то момент показалось, что она пела для меня… Я тоже постарался порадовать любимого мной человека, подарил ей после выступления красные розы. Кстати, мы познакомились чуть больше года назад почти на таком же концерте. Поэтому эта встреча на полигоне в ходе КШУ для нас вдвойне символична!

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото автора