Лучшие комбаты – в «тридцатке»

На прошлой неделе на базе 30‑й отдельной железнодорожной бригады, которая дислоцируется в Слуцке, определяли лучшего командира батальона транспортных войск. Мероприятие прошло под руководством первого заместителя начальника департамента транспортного обеспечения Министерства обороны — начальника 1‑го управления полковника Юрия Савича.

В состязании приняли участие 17 комбатов из соединений и воинских частей транспортных войск. Офицеры демонстрировали свое мастерство как в теории, так и на практике. Индивидуальная оценка каждого военнослужащего складывалась из суммы баллов, полученных по тактической и технической подготовке, РХБЗ, физической, огневой и строевой подготовке. За каждый выполненный норматив или тест участникам начислялось определенное количество баллов.

Все призовые места в упорной борьбе заняли представители 30‑й отдельной железнодорожной бригады. Победу одержал командир 174‑го отдельного железнодорожного батальона механизации подполковник Сергей Анципович, вторым стал командир железнодорожного ремонтного батальона подполковник Александр Сороговец, итоговая третья позиция у командира 259‑го отдельного мобильно-восстановительного железнодорожного батальона подполковника Евгения Рудько.

Соб. инф.