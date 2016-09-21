Любые задачи по плечу

Вчера на полигоне Лепельский военнослужащие 19‑й отдельной гвардейской механизированной бригады приняли участие в активной фазе командно-штабного учения Вооружённых Сил

В ходе КШУ военнослужащие бригады продемонстрировали высокий уровень профессионализма, полевой выучки и слаженность. В составе 19 омбр учебно-боевые задачи выполняло более трехсот военнослужащих запаса. С ними были проведены занятия по предметам боевой подготовки согласно полученным военно-учетным специальностям и по соблюдению правил техники безопасности.

Заместитель командующего войсками Северо-Западного оперативного командования полковник Владимир Кулажин отметил, что замысел КШУ предусматривал динамичную, быстроменяющуюся обстановку, в ходе которой командиры подразделений значительно повысили свои навыки по управлению подразделениями. Все мероприятия боевой подготовки в рамках КШУ прошли успешно. Военнослужащие закрепили ранее полученные знания и навыки, обрели хороший практический опыт.

— В рамках учения был разыгран ряд тактических действий, разработанных исходя из анализа форм и способов ведения современных вооруженных конфликтов, — пояснил полковник Владимир Кулажин. — На первом этапе отрабатывались совместные действия с внутренними войсками Министерства внутренних дел по блокированию и зачистке условного населенного пункта, занятого незаконными вооруженными формированиями.

Данный тактический маневр начался с блокирования и вывода мирного населения из условного города. Для этих целей был подготовлен специальный временный пункт содержания, в котором гражданским лицам при необходимости была предоставлена медицинская и психологическая помощь, а также регулярное питание и необходимые бытовые условия.

После этого в ходе переговоров боевики отказались от добровольной сдачи силовым структурам, тем самым вынудив военнослужащих к проведению зачистки города.

Благодаря совместным действиям межведомственных подразделений с задействованием бронетехники город был успешно зачищен, а силы незаконных вооруженных формирований уничтожены. Целью данного тактического маневра стало тесное взаимодействие подразделений Вооруженных Сил и МВД для совершенствования системы управления подразделениями по выполнению совместных боевых задач.

В последующем в ходе практических действий отрабатывалось отражение атаки остатков сил боевиков на одном из блокпостов, установленном на дорожном направлении выхода из города. И здесь воины-гвардейцы успешно выполнили поставленные учебно-боевые задачи, не допустив прорыва сил противника из района действий.

Далее мотострелковые подразделения 19 омбр, по замыслу учения, провели ряд мероприятий по поиску, обнаружению, блокированию и принуждению к добровольной сдаче остатков незаконных вооруженных формирований, прорвавшихся из условного населенного пункта.

Примечательно, что при отработке этого эпизода в рамках КШУ «главные роли» были отведены военнослужащим, призванным из запаса. Мотострелки успешно провели поисковые действия способом «по спирали», тем самым вынудив силы противника выйти в ограниченный район. Там и был отработан завершающий этап КШУ — боевая стрельба с уничтожением НВФ.

Венцом учения стал этап боевой стрельбы. Первыми сокрушительный удар по боевикам нанесли военная авиация и артиллерийские расчеты 191‑й группы артиллерии 19 омбр. А завершили тактические действия мотострелковые и танковые подразделения бригады, уничтожив прицельным огнем позиции НВФ.

Выступая перед личным составом, полковник Владимир Кулажин подчеркнул, что данное учение показало, что личный состав 19‑й отдельной гвардейской механизированной бригады в полной мере способен выполнять задачи по предназначению, причем любого уровня сложности и в любой обстановке.

Слова признательности адресовал подчиненным и командир 19 омбр гвардии полковник Андрей Латышев.

— Для вверенного мне личного состава КШУ стало серьезным испытанием, с которым гвардейцы успешно справились, показав достойные результаты, — отметил комбриг. — Немаловажен и тот факт, что военнослужащие, помимо выполнения задач боевой подготовки, не менее успешно работали в направлениях технического, тылового и идеологического обеспечения. Благодарю всех участников учения за добросовестное выполнение своих обязанностей, желаю вам дальнейших успехов.

Старший лейтенант Ян Горбанюк, «Ваяр», фото автора